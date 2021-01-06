الكاظمي: القرار العراقي لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين.. ونشطاء: قراركم بيد ملالي إيران

سخر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول أن القرار العراقي لن يكون بعد اليوم المغامرين.

ورد النشطاء على الكاظمي، أن قراركم بيد ملالي طهران العراق وثرواته مستباح من الإيرانيين، وأن ما تفعلونه يا كاظمي هو إطلاق التصريحات فقط لا غير.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في تصريح صحفي بمناسبة، ذكرى تأسيس الجيش العراقي: لن ننتبه الى من يحاول إرهابنا بالصوت العالي، قرار العراق لن يكون بيد المغامرين، اكتفينا بتأريخ من المجانين الذين قادونا الى الحروب العبثية والدم وكسر هيبة الدولة".

وأكد الكاظمي عدم السماح باختطاف القرار الوطني العراقي من أية جهة كانت ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية.

وشدد الكاظمي في كلمته، على ان العراق لن يكون ملعباً للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم ولن يسمح بأن تستخدم أراضيه لتصفية حسابات بين الدول.

وقال نشطاء للكاظمي، قراركم بيد ملالي طهران العراق وثرواته مستباح من الإيرانيين، حيث أن إيران تمرح وترعى في العراق كيفما أرادت.

وقال نشطاء، لا ننكر تضحيات جيشنا الباسل في الدفاع عن الوطن والتصدي للإرهاب، ولكن الجيش أخفق كثيرا في الحضور أيام القمع والخطف والقتل والفتن وسفك الدماء، نتمنى أن يكون أكثر مسؤوليه في الدفاع عن أرضه.

وتساءل نشطاء أي هيبة دولة تتحدث عنها، والميليشيات تهددك بقطع أذنيك كالماعز، وهم أحرار طلقاء لا تسطيع اعتقالهم وترد هيبتك.

وقال النشطاء، إن الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران تقتل وتغتال وتقصف وأنت والجيش ومكافحة ارهاب تشاهدون ما يحدث ولا تفعلون شيئا.

وتساءل نشطاء أين القرار العراقي؟، فالعراقيين أدخلتموهم السجون وقتلتم الشباب بالمظاهرات، والقاتل حر طليق ميليشياتكم تقتل وتهدد وتختطف.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات الكاظمي:

وقال حساب، "@ramzi92197538"، " قراركم بيد ملالي طهران العراق وثرواته مستباح من الإيرانيين".



وأضاف، حساب،"@QLM_7ebr"، " من عرفناهم يقولون كذا والبقرة إيران تسرح وتمرح وترعى في العراق كيفما أرادت".



وتابع حساب، "@MAHIR1779"، " هو ملعب الإيراني فقط، سود الله وجه النظام الإيراني فوق سواده".



وذكر حساب، "@Abdaleahman1"، " أي هيبة دولة والذي يهدد قائدها بقص أذنيه كالماعز حر طليق ؟؟؟ من كل عقلك ؟ روح لمطعم بالكرادة هذا أقوى شيء تقدر تسويه".