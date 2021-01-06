اليوم .. الجيش العراقي يحتفل بمئويته الأولى.. وسط تحدي الميليشيات الخارجة على القانون

يحتفل الجيش العراقي،اليوم الأربعاء، بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسه، وسط تحديات تعصف به، أبرزها المواجهة المستترة مع الميليشيات والمجموعات المسلحة.

وفي السادس من كانون الثاني/يناير، من كل عام يحتفل العراقيون بعيد الجيش، حيث استعراض عسكري كبير يتم تنظيمه، بحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وأصحاب المناصب العليا، فضلا عن مختلف صنوف القوات الأمنية.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمة مساء الثلاثاء، إننا ”لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أي جهة كانت ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية، وإن قراراتنا تنطلق من مسؤوليتنا الوطن، وإن صون سيادة العراق وأمنه وسلامة دولته هو قرار عراقي بامتياز ، تفرضه ضرورات العراق ومصالحه أولا وأخيرا“.

تحديات تواجه الجيش

وتشكل الجيش العراقي، عقب ثورة العشرين 1920، في منطقة الكاظمية ببغداد، وبعد ذلك تشكلت وزارة الدفاع العراقية التي تولاها الفريق جعفر العسكري، وكان الجيش يعتمد آنذاك على المتطوعين.

وخلال العقود الماضية، خاض الجيش العراقي، حروبا ونزاعات، وشارك في عدة انقلابات عسكرية، لينتهي المطاف بحلّه عقب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ليتأسس مجددا الجيش الحالي.

وخاض الجيش الحالي، جملة تحديات أبرزها مواجهة التنظيمات المسلحة والميليشيات، مثل: تنظيم القاعدة وجيش المهدي 2005- 2008، فضلا عن نزوله إلى المدن السكنية لضبط الأمن، خلال السنوات الماضية، وصولا إلى عام 2014، حيث تعرض لانهيار كبير، بعد دخول تنظيم داعش محافظة نينوى، وتحريرها لاحقا.

وعلى رغم انتهاء العمليات العسكرية ضد المجاميع المسلحة، سواء القاعدة أو داعش، إلا أن مختصين يرون أن الجيش ما زال يعاني ترهلا كبيرا وضعفا في العقيدة القتالية، بسبب هيمنة أطراف موالية للمجموعات المسلحة، والتي تمنع أي عمليات ضدها أو الاقتراب منها.

ويرى العميد المتقاعد حميد العبيدي، أن ”الجيش في الوقت الحالي، منقسم على نفسه، بسبب تباين الرؤى حول التعاطي مع أزمة وجود الميليشيات الخارجة على القانون، فهناك فريق، يطالب بإطلاق عملية عسكرية واضحة تستهدف قادة الميليشيات، وآخرون يرفضون مثل هذا الإجراء، بسبب المخاطر المحتملة“.

وقال إن ”الجيش أصبح مؤسسة جامدة وغير فاعلة، تلبية لرغبة بعض السياسيين والمستفيدين من ذلك، فضلا عن عدم قدرة الوزراء الذين تعاقبوا على تسلم تلك الوزارة من اتخاذ القرار، بسبب التغول الكبير، لأنصار المجموعات المسلحة داخل الجيش؛ ما يعني تكبيله، وإبعاده عن مهامه الوطنية“.



تعدد الولاءات ونفوذ أجنبي

ويمتلك العراق طائرات حديثة من نوع F16 وطائرات حربية روسية وكورية، بالإضافة إلى مروحيات عسكرية متنوعة، وتمتلك قواته العسكرية دبابات أبرامز الأمريكية الحديثة ومئات المدرعات متنوعة المنشأ.

وضمن التقسيم الحاصل للمناصب الحكومية العليا، ساد عرف بتسلم وزارة الدفاع، من قبل شخصية سنية، أو ترشيح من أحزاب سنية، فيما تعرضت الوزارة إلى هزات متعددة خلال السنوات الماضية، بسبب ملفات الفساد، في عقود التسليح أو إطعام الجنود، وإنشاء البنى التحتية، وغيرها.

ويقول خبراء، إنه ”عندما بُني الجيش العراقي عام 1921 بني على أساس العقيدة البريطانية، ومن ثم تطورت إلى العقيدة الشرقية، أما بعد عام 2003 فقد انتهت العقيدتان، وبني الجيش على عقيدة لا هي غربية ولا هي شرقية، لذا فإن هذا البناء يلاقي الآن العديد من المشاكل“.

ويقول ضابط رفيع في الجيش العراقي الحالي، إن ”الخلافات السياسية والتوترات الإقليمية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط بمجملها تنعكس سريعا على الجيش العراقي، وعقيدته القتالية، خاصة في ظل وجود أحزاب سياسية، لها ارتباطات خارجية، وضعف طاغٍ على الممسكين بقرار الجيش، مثل: القيادات العليا، الذين يتأثرون سريعا بمجريات الأحداث، ويؤيدون الجمود غالبا، تجنبا لأي مخاطر قد تحصل في التغيير“.

وأضاف الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب الحظر الأمني، لـ“إرم نيوز“ أن ”أبرز ما يعانيه الجيش في الوقت الحالي، هو تعدد الولاءات، ووجود نفوذ أجنبي في داخله، وشعوره بالضعف بسبب القوة المتصاعدة للمجموعات المسلحة، وعدم وجود إرادة سياسية، لتغيير واقع الجيش نحو الأفضل“.