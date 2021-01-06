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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 كانون الثاني 2021 01:44 م

عقوبات أميركية جديدة تطال 16 شركة وشخصًا على صلة بصناعة الفولاذ والتعدين الإيرانية

ترامب
أعلنت الحكومة الأميركية، اليوم  ، عن فرض عقوبات جديدة على شخص واحد و16 شركة على صلة بصناعة الفولاذ والتعدين الإيرانية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، أنه تماشيًا مع حملة الضغط الأقصى على إيران، فقد تم الإدراج على قائمة العقوبات، لـ12 شركة نشطة في مجال إنتاج الفولاذ ومنتجات معدنية أخرى، بالإضافة إلى ثلاثة وكلاء مبيعات لشركة إيران للمعادن والمناجم القابضة في الخارج، بسبب "تكوين ثروة لزعمائها الفاسدين وتمويل مجموعة واسعة من الأنشطة الشريرة".
وشملت العقوبات الأميركية الجديدة شركة مستقرة في الصين تنشط في مجال توفير الغرافيت الكهربائي.
كما طالت العقوبات شخصًا يدعى، مجيد سجدة، الرئيس التنفيذي لشركة "آريا" للنقل البحري.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، بهذا الخصوص: "إن إدارة ترامب لا تزال ملتزمة بوقف تدفق العائدات إلى النظام الإيراني الداعم للجماعات الإرهابية والأنظمة القمعية والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل".
وأشارت "أوفاك"، في هذا الصدد، إلى عدة شركات من بينها: مجمعات "باساركاد" للفولاذ، و"كيلان"، و"صنعت بناب".
وأدرجت الخزانة الأميركية شركة "حافظ درياي آريا" على قائمة عقوباتها، وهي شركة فرعية لخطوط الملاحة الإيرانية، بسبب تورطها في عمليات البيع والتوريد والنقل المباشر وغير المباشر للغرافيت من وإلى إيران. 
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أنه يجب تجميد جميع أصول هذه المؤسسات في الولايات المتحدة.
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