بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 06 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
الكاظمي: القرار العراقي لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين.. ونشطاء: قراركم بيد ملالي إيران صالح: بناء جيش قوي لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح.. ونشطاء: للعلم رئيس الجمهورية تابع لحزب عنده سلاح منفلت برهم صالح: العراق مستباح والدولة منتهكة ومخترقة.. ومغردون: جرس إنذار خطير ماذا فعلت لمواجهته؟ أنصار ميليشيا الحشد الشعبي يقاطعون كلمة برهم صالح.. ونشطاء: أفشل رئيس جمهورية في تاريخ العراق انطلاق القمة الخليجية في العلا.. ونشطاء: فرصة للم الشمل ومواجهة النفوذ الإيراني بالمنطقة المرجع محمود أمجد يدعو لانتفاضة بإيران.. ونشطاء: صوت حق نخشى اغتياله من قبل نظام الملالي رئيس الحكومة يجري جولة في شوارع بغداد.. ونشطاء يسخرون من سيلفي الكاظمي المركزي للإحصاء: اقتصاد العراق مازال ريعياً والنفط يساهم بأكثر من 57% من الناتج المحلي قيادي كردي ..الاقليم لا يستطيع تسليم نفطه الى بغداد لهذا السبب الشمري يؤكد اهمية التشديد الحكومي لمنع ضعاف النفوس من رفع الاسعار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 كانون الثاني 2021 01:41 م

مسؤول إيراني: عدم انضمام إيران إلى "FATF" يضر إيران ويهدد مصالح الشعب

خامنئي
نقلت صحيفة "ستاره صبح" تصريحات عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، أحمد توكلي، التي قال فيها إن: "لوائح FATF لن تحصل على تصويت في المجلس"، مضيفا أن "ثلثي الأعضاء معارضون لهذه اللوائح لأنها لن تنجم عن انفتاح [للبلاد]".
وانتقدت الصحيفة ادعاء توكلي أن الإسلام يرفض أي سلطة لأجنبي على مسلمين، معتقدا أن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي فيه نوع من السماح للأجانب بالسيطرة على موارد البلاد، وذكرت الصحيفة أن 194 بلدًا في العالم بما فيها دول وبلدان إسلامية عدة هي جزء من هذه الاتفاقية المعنية بمكافحة غسل الأموال ومحاربة الفساد في هذا المجال.
وأكدت الصحيفة أن عدم الانضمام إلى هذه الاتفاقية يكلف البلاد أضرارًا كثيرة، مشيرة إلى عجز إيران عن شراء لقاح كورونا وتوزيعه بين الإيرانيين، وكذلك عدم قدرة إيران على التبادل التجاري مع دول حليفة لإيران مثل الصين وروسيا، وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات سلبية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب

عقوبات أميركية جديدة تطال 16 شركة وشخصًا على صلة بصناعة الفولاذ والتعدين الإيرانية 06 كانون الثاني 2021 01:44 م

ترامب

"واشنطن" تخصص 7 ملايين دولار من الأموال الإيرانية المصادرة لتعويض ضحايا الإرهاب 06 كانون الثاني 2021 01:37 م

خامنئي والأسد

قيادي بالحرس الثوري: خامنئي أرسل سليماني لسوريا ليحول دون سقوط الأسد 03 كانون الثاني 2021 07:19 م

كورونا المتحور

فايروس كورونا "المتحور" ينتشر في 33 بلدا حول العالم من بينها دولة مجاورة للعراق 02 كانون الثاني 2021 02:36 م

اسماعيل قاآني - فيلق القدس

في ذكرى المقبور سليماني.. الإرهابي قاآني يحذر ترامب من انتقام في قلب أمريكا !! 01 كانون الثاني 2021 03:02 م

9202039561328528187

أطلقوا الألعاب النارية من منازلهم.. ألمان يتسببون في 18 حريقا باحتفالات رأس السنة 01 كانون الثاني 2021 02:52 م

9202039561328528187

لمواجهة تفشي كورونا.. الكويت تلغي امتحانات الفصل الدراسي الأول 01 كانون الثاني 2021 02:48 م

9202039561328528187

"على أطلال منازلهم تأتي أنوار شجرة عيد الميلاد".. أطفال سوريا يحتفلون بالعام الجديد 01 كانون الثاني 2021 02:44 م

التعليقات