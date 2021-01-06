مسؤول إيراني: عدم انضمام إيران إلى "FATF" يضر إيران ويهدد مصالح الشعب

نقلت صحيفة "ستاره صبح" تصريحات عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، أحمد توكلي، التي قال فيها إن: "لوائح FATF لن تحصل على تصويت في المجلس"، مضيفا أن "ثلثي الأعضاء معارضون لهذه اللوائح لأنها لن تنجم عن انفتاح [للبلاد]".

وانتقدت الصحيفة ادعاء توكلي أن الإسلام يرفض أي سلطة لأجنبي على مسلمين، معتقدا أن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي فيه نوع من السماح للأجانب بالسيطرة على موارد البلاد، وذكرت الصحيفة أن 194 بلدًا في العالم بما فيها دول وبلدان إسلامية عدة هي جزء من هذه الاتفاقية المعنية بمكافحة غسل الأموال ومحاربة الفساد في هذا المجال.

وأكدت الصحيفة أن عدم الانضمام إلى هذه الاتفاقية يكلف البلاد أضرارًا كثيرة، مشيرة إلى عجز إيران عن شراء لقاح كورونا وتوزيعه بين الإيرانيين، وكذلك عدم قدرة إيران على التبادل التجاري مع دول حليفة لإيران مثل الصين وروسيا، وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات سلبية.