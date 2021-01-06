"واشنطن" تخصص 7 ملايين دولار من الأموال الإيرانية المصادرة لتعويض ضحايا الإرهاب

أعلنت وزارة العدل الأميركية رصد 7 ملايين دولار لضحايا الإرهاب الذي ترعاه إيران من أموال إيرانية صادرتها واشنطن.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الأموال كانت حصة الولايات المتحدة في مصادرة استهدفت محاولات انتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

وأشار البيان إلى محاولات احتيالية لتحويل نحو مليار دولار من الأموال الإيرانية إلى حسابات بنكية حول العالم.

وقالت وكالة "رويترز"، نقلًا عن ديفيد بيرنز، وزير العدل الأميركي بالإنابة، "إن الأموال المصادرة كانت مخصصة لفائدة الجهات الإجرامية التي شاركت في مخطط تفصيلي لخرق العقوبات الأميركية ضد إيران، إحدى الدول الراعية للإرهاب في العالم".

ووصف "بيرنز" النظام الإيراني بأنه واحد من أكبر داعمي الإرهاب في العالم.

