صالح: بناء جيش قوي لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح.. ونشطاء: للعلم رئيس الجمهورية تابع لحزب عنده سلاح منفلت

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن قوة وهيبة الجيش تمثل قوة وهيبة الدولة الحارسة والخادمة لشعبها، ويجب مواصلة الجهود لبناء جيش وطني مؤمن بعقيدته العسكرية ورسالته في الدفاع عن الوطن وحفظ السيادة، وهذا لن يتحقق ما لم يتم حصر السلاح بيد الدولة.

ورد النشطاء على بيان برهم صالح، أنه منذ توليه الحكم وهو يردد نفس الكلام ولا يفعل شيئا على أرض الواقع، كما أن الرئيس برهم ينتمي إلى حزب يمتلك سلاح منفلت وهو الاتحاد الوطني الكردستاني.

وأضاف، صالح في كلمة بمناسبة تأسيس الجيش العراقي، أن "الانتصارات التي تحققت على الإرهاب بفضل التعاون والتكاتف بين الشعب والجيش ومختلف صنوف القوات المسلحة من البيشمركة والحشد الشعبي وأبناء العشائر، تستدعي مواصلة الجهود لبناء جيش وطني مؤمن بعقيدته العسكرية ورسالته في الدفاع عن الوطن وحفظ السيادة، وهذا لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح المنفلت، وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز التكاتف بين مكونات الشعب".

وأوضح صالح، أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار مطلب واستحقاق لا تراجع فيه ولا تهاون، وهو الأرضية للانطلاق نحو إكمال الاستحقاقات الأخرى في بناء دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة".

ووجه نشطاء رسالة للرئيس برهم صالح، قائلين: كأنك أنت من تضع العراقيل أمام بناء جيش قوي، مؤكدين أنه يجب على الحكومة قطع تمويل أجنحة الأحزاب العسكرية.

وأشار نشطاء إلى أنه لن يكون هناك جيش قوي ما لم يبسط سيطرته على كافة أرض العراق، مؤكدين أن برهم صالح هو أول من يطعن في الجيش العراقي.

وقال نشطاء، اليوم السيد برهم صالح يخطب ويناشد بالحفاظ على سيادة العراق وصورة الإرهابي قاسم سليماني فوق رأسه.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على بيان برهم صالح:

وقال حساب، "@L3YfabYa6A2QFZo"، "وما علاقة هذا بذاك يا برهم وكأنك أنت من تضع العراقيل أمام بناء جيش قوي، إذا كان هناك سلاح منفلت فهل هذا يشد من أزرنا لبناء الجيش أم يضعف قوانا؟".



وأضاف، حساب، "@XbzsTbdilgdmh8M"، "للعلم رئيس الجمهورية تابع لحزب عنده سلاح منفلت وانفصالي، على الحكومة قطع تمويل أجنحة الأحزاب العسكرية".



وتابع حساب، "@miskalakhbar"، " رئيس الجمهورية برهم صالح: بناء جيش قوي لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة..

التعليق : منذ بداية حكم برهم صالح في أكتوبر 2018 والتي تنتهي في 2022 وهو يردد نفس الكلام".



وذكر حساب، "@berwari731"، " أسوأ من شغل هذا المنصب هو برهم صالح".







