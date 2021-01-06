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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 كانون الثاني 2021 01:34 م

بعد رفع نسب التخصيب 20% .. النظام الإيراني يزيد معدلات حرق المازوت ويقتل شعبه جراء التلوث .. والمواطنون يستغيثون

التلوث في إيران

تعاني إيران هذه الأيام  من كارثة تلوث الهواء بسبب إصرار  لنظام الايراني على  كميات كبيرة من المازون لاستخدامة في تشغيل المفاعلات النووية خاصة بعد إعلان طهران رفع نسبة التخصيب إلى 20%  بالاضافة إلى محطات الطاقة  والمصانع الكبرى.


ويتسبب  النظام الحاكم في إيران  في مقتل  110أشخاص يوميا  بسبب اصراره على حرق المازوت وتلوث الهواء  بما يقدر بـ 40 ألف سنويا وفق بعض الاحصاءات .
وفي ظل تفشي فيروس كرونا، ساهم تلوث الهواء في انتشار. الفيروس وزيادة الوفيات 6 أضعاف.
وتجدر الاشارة إلى أن المازوت الذي يستخدمة النظام نسبة تلوثه تفوق 7 أضعاف المعايير المحددة لانه يحتوي على الكبريت والفسفور ولهذا تحظر العديد من الدول استخدامه 
ورغم أن مشكلة تلوث الهواء ليست بجديدة، إلا أن هذا النظام بدلا من أن يقوم بنقل المحطات والمفاعلات النووية لأماكن أخرى،  يقوم بدفع المليارات في دعم الارهاب وتمويل الجماعات الارهابية

تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مع درجات التلوّث المرتفعة التي تشهدها العديد من المدن الإيرانية، وبشكل خاص في العاصمة طهران. حيث عزاء المغردون سبب التلوث الحاصل في مدنهم، إلى استخدام المازوت في السيارات والصناعات، داعين السلطات المعنية إلى منع استخدام هذا النوع من الوقود، بدل البحث عن الحلول الثانوية.

وأثار تلوث الهواء الشديد  بالعاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية، الناجم عن حرق المازوت،مخاوف وقلقًا بين الشعب الإيراني و قالت وزارة النفط الإيرانية إنه لا يوجد خيار سوى توصيل المازوت إلى محطات الطاقة.

ومن جهتها، أكدت منظمة البيئة الإيرانية أن عدم حرق المازوت سيؤدي إلى امتلاء مخازن المصافي.

وقال رئيس منظمة البيئة في إيران، عيسى كلانتري،  إن هذه المنظمة تتعرض "لضغوط"  لكي لا يعترض مديروها ويمنعوا حرق المازوت في محطات الطاقة والمصانع.
كما قال وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنه، في هذا الخصوص: "نحن لا نرغب في استخدام المازوت، ولكن ليس أمامنا خيار سوى تسليم المازوت إلى محطات الطاقة".


وفي معرض إشارته إلى ارتفاع استهلاك الغاز المنزلي، قال زنغنه: "فيما يتعلق بالديزل أيضًا لسنا بصدد تصديره، فنحن نسلم للجهات المعنية كل فائض من الديزل موجود في البلاد".

يذكر أن العاصمة الإيرانية طهران تشهد نسب تلوّث مرتفعة، ما دفع السلطات المحلية إلى دعوة السكان لتخفيف التنقل في الشوارع. وحسب صحيفة “ايران” الحكومية، فإن الخبراء يقولون إن نسبة 70% من التلوث الحاصل يعود إلى دخان السيارات فيما يرجع 30% منه إلى الدخان المتصاعد من المصانع الموجودة. ولكن يمكن اعتبار الدراجات النارية التي تعمل بوقود الديزل أيضاً أنها المسبب الرئيسي لتلوث الهواء.


وتظهر بعض الدراسات الاستطلاعية أنه بعد المواصلات، هناك الصناعات ومحطات الطاقة والمصافي التي تتحمل مسؤولية تلوث الهواء، حيث لا يزال استخدام وقود الديزل أو المازوت في الصناعة أحد أصعب الأسئلة التي لم يتم العثور على إجابة واضحة لها.
وتفاعل الإيرانيون على  مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسمين، الأول “آلودغي هوا” (أي تلوث الهواء) و”مازوت نسوزانید” (أي لا تحرقوا المازوت) في دعوة لإنهاء استخدام هذا الزيت كوقود لتسببه في إحداث أزمة بيئية.

وقد أوضحت فاطمة رمضاني في تغريدة لها أن “هيئة الأرصاد الجوية حذّرت من تلوث الهواء في طهران ومدن تبريز ومشهد وأصفهان وأراك وقم وكرج حتى الخميس المقبل، إلا أن وزير النفط بيجن زنغنه اعتبر أنه يجب أن نستهلك المازوت لأنه ليس لدينا خيارات أخرى”، مخاطبة الوزر بالقول “سيد زنغنه، لا يمكننا أن نتنفس، لماذا عليك البحث عن الحلول بهذه الطريقة؟”.
من جهته، نشر محمد شاه حسيني صورة لطهران تعود لـ15 سنة حسب قوله، معتبراً أن “هذه الصور تشبه صور اليوم، لسنوات، في بلدنا، يأتي الناس ويجلسون على الكراسي ولا يفعلون شيئًا، ومن ثم يطمحون لكراسٍ أعلى وأيضاً لا يفعلون شيئاً”. فيما طالب آدم آزاد من المسؤولين في الحكومة وتحديداً وزير النفط، إيقاف الدعم على المواطنين بهدف “تقليل استهلاك الوقود والغاز والماء والكهرباء، وبالتالي تخفيف نسبة التلوث في البلاد”.
أما قاسم فتحي فرأى أن “بلدية طهران تقوم بحيل عديدة من أجل إخفاء حقيقة الأرقام المتعلقة بتلوث الهواء”، مشيراً إلى أن “هذه المعلومات بعيدة عن متناول الجميع لأهداف لا يمكننا معرفتها”، متسائلاً “ما مدى مسؤوليتهم في الاهتمام بالناس؟ نتمنى أن يختفي ظلم هؤلاء المسؤولين من فوق رؤوسنا”.


بدوره، أوضح مصطفى تاج زاده أن “رئيس هيئة حماية البيئة يعتبر أن حرق هذه الكمية من الوقود الملوث سببه أن المصافي في البلاد قديمة، وثانياً لاستحالة تصدير هذا المازوت إلى الخارج”، مشيراً إلى أن “هذا الكلام تأكيد على أن ما يحصل هو نتيجة للعقوبات وله عواقب لا يمكن إصلاحها على صحة الناس إلا برفع العقوبات”.

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