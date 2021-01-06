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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 كانون الثاني 2021 08:01 ص

التجارة: انتكاسة البطاقة التموينية بسبب التخصيصات

وزارة التجارة

عزت وزارة التجارة «الانتكاسة» التي تعرضت لها البطاقة التموينية إلى قلة التخصيصات المالية،    
وقال مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، محمد حنون،: إن “البطاقة التموينية مرتبطة بالتخصيصات المالية، لذلك فإن اسقرارها مرتبط بما يخصص لها من الأموال.»
وأضاف أن “التخصيصات المالية للوزارة خلال العام الجاري هي 648 مليار دينار، لثلاث مواد أساسية تشمل السكر والزيت والرز، في حين توزع مادة الطحين من الحنطة المسوقة من الفلاحين ضمن الموسم التسويقي، أي أن المواطن سيتسلم أربع مواد أساسية لست وجبات، باستثناء الطحين الذي قد يصل إلى 10 أو 11 وجبة في السنة.
وتابع حنون “أن المواطن سيتسلم كامل حصته من مادة الطحين، في حين أن المفردات الباقية من السكر والرز والزيت، سيتسلمها كل 45 يوماً”، مشيراً  إلى أن “مشكلة البطاقة التموينية في العام الماضي هي عدم وصول المبالغ إلى الوزارة، وبالتالي ما وصل لها هو مقدار يكفي لأربعة أشهر، في حين أن المبالغ المتبقية هي أكثر من 159 مليار دينار.

وبين أنه في “نهاية العام الماضي وصل إلى الوزارة ما يكفي لوجبتين من السكر والزيت والرز، ولكن الوزارة لم تستطع التعاقد في حينها لتوفير المواد، لأن آليات التعاقد تحتاج إلى إعلان ومناقصة وتحتاج لوقت، ولذلك مع بداية العام الجديد 2021 ستستكمل المواد التي لم تجهز خلال العام الماضي»
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