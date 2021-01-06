الكهرباء: اجتماعات مستمرة لعودة أعمال هيئة الربط الخليجي

أعلنت وزارة الكهرباء، استمرار الاجتماعات لعودة أعمال هيأة الربط الخليجي، مؤكدة أن العراق أكمل 80% من التزاماته تجاه الربط الخليجي،.



و أشارت إلى أنها استحصلت تخويلاً من مجلس الطاقة الوزاري للمضي بمشروع الربط الكهربائي،.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن "هنالك اجتماعات من أجل عودة عمل هيأة الربط الخليجي"، مؤكداً أن "العراق أكمل 80% من التزاماته تجاهه".



وأضاف، أن "مجلس الطاقة الوزاري فوض وزارة الكهرباء بأن تمضي بمشروع الربط الكهربائي، من خلال فتح مقرات لشركات من الممكن أن تعمل على إنجاز هذا الربط، لتحقيق جدية كبيرة، للمضي بالمشروع الكهربائي مع هيأة الربط".



