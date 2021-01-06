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الأربعاء, 06 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 كانون الثاني 2021 07:56 ص

الصحة: خطورة الوضع الوبائي ما زالت قائمة

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أكدت وزارة الصحة والبيئة، المباشرة بتحضيراتها استعداداً لتسلم الوجبة الأولى من لقاح كورونا، محذرة من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية خوفاً من تأجج الموقف الوبائي من خلال تطور السلالة الموجودة.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي: إن "الحكومة العراقية المتمثلة بوزارة الصحة أبرمت اتفاقاً مع كوفاكس، والاتفاق ما زال جارِياً لتجهيزها بما يعادل نسبة 20 % من سكانه، أي بما يكفي لتلقيح ثمانية ملايين شخص".

وأضاف، أن "الاتصالات جارية مع كوفاكس للتحضيرات، حيث بدأت التحضيرات استعداداً لتسلم الوجبة الأولى من هذا اللقاح في الربع الأول من العام الجاري، وفي الربع الثاني منه تبدأ الوجبات الأخرى بالوصول بالتسلسل".


وتابع أن "الوزارة وقعت اتفاقية التزام مع فايزر لتجهيز العراق بمليون ونصف المليون جرعة من لقاح كورونا، وهذه الجرعات ستبدأ بالربع الثاني، وأن الوزارة ستحاول أن تكون الوجبة الأولى بالربع الأول"، مشيراً إلى أن "التواصل مع الشركات الأخرى قائم، لاسيما مع ترازنكال لتوقيع اتفاقية لتجهيز العراق بنسبة معينة من اللقاح".

وأوضح الحلفي، أن "الأرقام المعلنة عن كورونا هي الأكثر شفافية من دول المنطقة، وبدليل تصريحات عدة من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى أن نسبة دخول المصابين إلى المستشفيات تدنت لأدنى مستوياتها في الوقت الحالي، وكذلك الحال بالنسبة للمراجعين لعيادات الأطباء، والتي تتوافق مع التسجيل اليومي، وكذلك عدد الفحوصات هائل جداً، وتضاعف بحدود عشرة أضعاف عما كان عليه في شهر أيار من العام الماضي".

وأكد أن "هنالك نزولا في الإصابات والوفيات وهذا يعطي صورة عن تحسن الوضع الوبائي، لكن تبقى خطورة تأجج الوضع الوبائي، أما من خلال خطورة دخول سلالة محورة لا توجد مناعة تجاهها، أو وجود تحور في السلالة نفسها داخل العراق، لذلك يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية كلبس الكمامات والكفوف وتعقيم اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي".
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