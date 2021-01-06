كتلة برلمانية: لا ضمانات حقيقة لإجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل

أكدت كتلة بيارق الخير البرلمانية، انه لغاية اللحظة لا توجد اي ضمانات حقيقة على اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحددة في حزيران المقبل.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي، "، ان "وعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشان اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في حزيران المقبل، مازالت اعلامية فقط، فلا توجد اي ضمانات حقيقة لهذا العمل".

واضاف الخالدي انه "لو كانت هناك نية جادة من قبل الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في حزيران المقبل، لرأينا خطوات عملية على الأرض، لكن لا توجد اي عملية بهذا الصدد، خصوصاً ان التخصيصات المالية لم تطلق حتى اللحظة لمفوضية الانتخابات".

