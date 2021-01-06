نائبة: وزير الاتصالات فشل في تحقيق أي إنجاز

أكدت عضو مجلس النواب وفاء حسين الشمري أن وزير الاتصالات اركان شهاب اخفق ولم يحقق اي إنجاز منذ تسنمه المنصب.



وقالت الشمري إن "وزير الاتصالات غير قادر على الايفاء بوعده وكان يتوقع مجرد كلمة تقال وتمر مر الكرام، لكن نحن لا ننسى ونطالبه بالرحيل قبل ان نقوم بخطواتنا الاخرى والتي هي من صلاحيات مجلس النواب.





واضافت الشمري انه "في جميع أنحاء العالم نجد الوزير الذي لا يستطيع الايفاء بوعده يستقيل دون ان يتردد بخلاف وزرائنا"، مؤكدة أن "وزير الاتصالات اخفق بالكثير من الامور ومنها شركات الهاتف النقال و4G وغيرها ولم يستطع ان يحقق اي إنجاز منذ تسلمه المنصب"..

