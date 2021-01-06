محمد بن راشد: التحديات تتطلب تعاونا خليجيا حقيقيا

قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم :" ان المتغيرات والتحديات المحيطة تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا، وعمقا عربيا مستقرا".



وقال الشيخ محمد بن راشد: في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، على خلفية مشاركته في القمة الخليجية رقم 41 التي احتضنتها مدينة العلا غربي السعودية، "شاركت في قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون. قمة إيجابية موحدة للصف مرسخة للإخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا وعمقا عربيا مستقرا".

