الأردن يرحب بمخرجات قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

رحب الأردن بمخرجات القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية .



وأكد وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي أن "بيان القمة" يشكل إنجازا كبيرا لرأب الصدع وإنهاء الأزمة الخليجية وعودة العلاقات الأخوية إلى مجراها الطبيعي ما يعزز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ويخدم طموحات شعوبها بالنمو والازدهار، ويسهم في تعزيز التضامن العربي الشامل وجهود مواجهة التحديات المشتركة.



وأشاد الصفدي في تصريح صحفي بحرص جميع الدول على تعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي الذي تبدى جلياً في الاتفاق على إنهاء الخلاف وتحقيق المصالحة.



وأكد أن بلاده ستستمر بالعمل مع جميع الدول على تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات وتعميق التعاون العربي لخدمة المصالح والقضايا العربية المشتركة وتحقيق المستقبل الأفضل لجميع الدول العربية.

