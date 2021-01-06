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الأربعاء, 06 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 كانون الثاني 2021 07:40 ص

الدهلكي يدعو إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن الصراعات والسجالات السياسية

رعد الدهلكي

دعا نائب رئيس كتلة  تحالف القوى العراقية  رعد الدهلكي الى ابعاد المؤسسة العسكرية عن الصراعات والسجالات السياسية.

واشار الدهلكي ، في بيان صحفي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي الى ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن السجالات والصراعات السياسية وان يتم إيلاؤها القدر الاكبر من الاهتمام لما لها من اهمية في حماية سيادة البلد والدفاع عنه ضد التهديدات الخارجية".

واضاف الدهلكي،  ان "الجيش العراقي الذي سطر اقوى الملاحم في السنوات السابقة واستبسل في الدفاع عن عروبة العراق خلال الحروب، منذ تأسيسه وحتى اليوم ، فأنه كان وما زال وسيبقى سور الوطن وصمام الأمان لوحدته واستقلاله بعيدا عن دعاة التبعية ومحاولات اضعاف العراق"، مؤكدا  ان "جيش العراق لكل العراقيين ولم ولن يكن اداة بيد اي شخص او حزب او جهة ، وسلاح الجيش لم ولن يوجه الا لصدور من يريدون الشر للعراق وشعبه.
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