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الأربعاء, 06 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 كانون الثاني 2021 07:34 ص

الكاظمي يوضح مستقبل الوجود الأميركي في العراق

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اوضح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، مستقبل الوجود الاميركي في العراق، لافتا الى ان هناك انسحاب مرتقب دون ان يحدد الفترة الزمنية لهذا الاجراء.
وقال الكاظمي في كلمة متلفزة  بمناسبة عيد الجيش  ان “هناك حوارا إستراتيجيا تم اطلاقه مع الولايات المتحدة الأميركية بهدف انسحاب قواتها، وهو الأمر الذي اعلنه الرئيس الأميركي خلال زيارتنا الأخيرة الى واشنطن”.
واضاف ان “ثمرة هذا الحوار الإستراتيجي المتواصل تم على اثره سحب دفعات من القوات الأميركية ضمن توقيتات فنية خلال الأشهر الماضية”.
وبين ان “الأيام المقبلة ستشهد انسحاب أكثر من نصف تلك القوات، ولن يتبقى إلا مئات منهم فقط، للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والدعم الفني، ويجري جدولة إعادة انتشارهم خارج العراق بالكامل ضمن اتفاقات بين البلدين”. 
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