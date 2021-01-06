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الأربعاء, 06 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 كانون الثاني 2021 07:29 ص

الاستخبارات العسكرية تعثر على كدس للعتاد والعبوات في سنجار

كدس
اعلنت خلية الاعلام الأمني، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من الاستيلاء على كدس للعتاد والعبوات في سنجار.
وذكرت الخلية في بيان لها ، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٦٠ من الاستيلاء على كدس للعتاد في منطقة الرمبوسي التابعة إلى سنجار غربي نينوى”.
واضافت ان “الكدس ضبط بداخله ٩ قنابر هاون ١٢٠ ملم و٨ صواريخ قاذفة مضادة الدروع والأشخاص، و٤ عبوات ناسفة مختلفة، و٣ رمانات يدوية دفاعية وهجومية، و٢ قذيفة مدفع دبابة TE55، وفي حين تكفلت مفارز هندسة الفرقة برفع المواد وتفجيرها موقعيا”.
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