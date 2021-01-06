بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 06 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
برهم صالح: العراق مستباح والدولة منتهكة ومخترقة.. ومغردون: جرس إنذار خطير ماذا فعلت لمواجهته؟ أنصار ميليشيا الحشد الشعبي يقاطعون كلمة برهم صالح.. ونشطاء: أفشل رئيس جمهورية في تاريخ العراق انطلاق القمة الخليجية في العلا.. ونشطاء: فرصة للم الشمل ومواجهة النفوذ الإيراني بالمنطقة المرجع محمود أمجد يدعو لانتفاضة بإيران.. ونشطاء: صوت حق نخشى اغتياله من قبل نظام الملالي رئيس الحكومة يجري جولة في شوارع بغداد.. ونشطاء يسخرون من سيلفي الكاظمي المركزي للإحصاء: اقتصاد العراق مازال ريعياً والنفط يساهم بأكثر من 57% من الناتج المحلي قيادي كردي ..الاقليم لا يستطيع تسليم نفطه الى بغداد لهذا السبب الشمري يؤكد اهمية التشديد الحكومي لمنع ضعاف النفوس من رفع الاسعار ميليشيا النجباء: فصائل مسلحة تشكلت لمهاجمة القوات الأميركية.. ونشطاء: كيف تعبث ميليشيات الإرهاب الصفوي بالعراق؟ نائب يدعو حكومة الكاظمي لتقديم استقالتها
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 كانون الثاني 2021 07:25 ص

القانونية النيابية: دور حكومة الكاظمي بشأن حادثة المطار واغتيال قادة النصر ضعيفة وخجولة

حسين-العقابي
بينت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ان الحكومة العراقية اخطأت خلال طلب الدعم الدولي عام 2014.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح  له ، ان “العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية غير متوازنة”، لافتا الى ان “تناحر القوى السياسية فيما بينها جعل البلد ضعيفا”.
واضاف ان  “طلب الحكومة العراقية في عام 2014 للدعم الدولي كان خاطئا”.
واكد تحالف عراقيون، الاثنين، ان جريمة المطار واغتيال قادة النصر لن تمر دون عقاب.
ووصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين الماضي، دور حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حادثة المطار واغتيال قادة النصر بانها ضعيفة وخجولة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محمد الخالدي

كتلة برلمانية: لا ضمانات حقيقة لإجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل 06 كانون الثاني 2021 07:53 ص

الصفدي

الأردن يرحب بمخرجات قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 06 كانون الثاني 2021 07:41 ص

رعد الدهلكي

الدهلكي يدعو إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن الصراعات والسجالات السياسية 06 كانون الثاني 2021 07:40 ص

برلمان-اقليم-كردستان

3 كتل سياسية تقاطع جلسة برلمان الإقليم اليوم .. تعرف على السبب 06 كانون الثاني 2021 07:20 ص

عبد الهادي السعداوي

المالية النيابية: حكومة الكاظمي لا تمتلك إصلاحات لدعم إيرادات الدولة 06 كانون الثاني 2021 07:09 ص

155-141952-5de34969-38b4-432c-9455-c5e3cfee5971_700x400

أمريكا تمدد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران 05 كانون الثاني 2021 03:36 م

الكاظمي

لعنة الإرهاب .. ​الكاظمي يقيل أحد مستشاريه بسبب حواره عن قاسم سليماني 05 كانون الثاني 2021 02:06 م

109-123539-the-gulf-summit-qatar-dialogue_700x400

مصدر مسؤول يكشف أبرز أهداف القمة الخليجية في العلا 05 كانون الثاني 2021 02:00 م

التعليقات