القانونية النيابية: دور حكومة الكاظمي بشأن حادثة المطار واغتيال قادة النصر ضعيفة وخجولة

بينت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ان الحكومة العراقية اخطأت خلال طلب الدعم الدولي عام 2014.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح له ، ان “العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية غير متوازنة”، لافتا الى ان “تناحر القوى السياسية فيما بينها جعل البلد ضعيفا”.

واضاف ان “طلب الحكومة العراقية في عام 2014 للدعم الدولي كان خاطئا”.

واكد تحالف عراقيون، الاثنين، ان جريمة المطار واغتيال قادة النصر لن تمر دون عقاب.

ووصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين الماضي، دور حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حادثة المطار واغتيال قادة النصر بانها ضعيفة وخجولة.