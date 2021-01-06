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الأربعاء, 06 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 كانون الثاني 2021 07:20 ص

3 كتل سياسية تقاطع جلسة برلمان الإقليم اليوم .. تعرف على السبب

برلمان-اقليم-كردستان
كشف مصدر سياسي مطلع، عن اتفاق 3 كتل نيابية على مقاطعة جلسة برلمان إقليم كردستان ليوم غد الأربعاء.
وقال المصدر  إن “الجماعة الإسلامية والجيل الجديد والاتحاد الإسلامي سيقاطعون جلسة برلمان إقليم كردستان المخصصة للتصويت على اختيار وزير جديد للثروات الطبيعية في حكومة الإقليم”.
وأضاف أن “هذه الكتل رفضت قبل التصويت على الكابينة الوزارية لحكومة إقليم كردستان، كما أن لديها اعتراض كبير على تسمية الوزير الجديد، وأيضا بسبب مناقشة برلمان الإقليم للمواضيع المرتبطة بمعاناة المواطنين”.
وكانت هيئة برلمان إقليم كردستان قد دعت يوم أمس أعضاء البرلمان للحضور إلى جلسة غير اعتيادية يوم غد الأربعاء مخصصة للتصويت على اختيار كمال أتروشي وزيرا جديدا للثروات الطبيعية في حكومة الإقليم. 
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