بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 06 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
برهم صالح: العراق مستباح والدولة منتهكة ومخترقة.. ومغردون: جرس إنذار خطير ماذا فعلت لمواجهته؟ أنصار ميليشيا الحشد الشعبي يقاطعون كلمة برهم صالح.. ونشطاء: أفشل رئيس جمهورية في تاريخ العراق انطلاق القمة الخليجية في العلا.. ونشطاء: فرصة للم الشمل ومواجهة النفوذ الإيراني بالمنطقة المرجع محمود أمجد يدعو لانتفاضة بإيران.. ونشطاء: صوت حق نخشى اغتياله من قبل نظام الملالي رئيس الحكومة يجري جولة في شوارع بغداد.. ونشطاء يسخرون من سيلفي الكاظمي المركزي للإحصاء: اقتصاد العراق مازال ريعياً والنفط يساهم بأكثر من 57% من الناتج المحلي قيادي كردي ..الاقليم لا يستطيع تسليم نفطه الى بغداد لهذا السبب الشمري يؤكد اهمية التشديد الحكومي لمنع ضعاف النفوس من رفع الاسعار ميليشيا النجباء: فصائل مسلحة تشكلت لمهاجمة القوات الأميركية.. ونشطاء: كيف تعبث ميليشيات الإرهاب الصفوي بالعراق؟ نائب يدعو حكومة الكاظمي لتقديم استقالتها
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 كانون الثاني 2021 07:13 ص

متنبئ جوي: درجات الحرارة ستنخفض دون معدلاتها في الأيام المقبلة

الطقس
توقع المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي،  انخفاض درجات الحرارة دون معدلاتها في الايام المقبلة.
وقال الكبيسي في بيان  له ان “المنخفض الجوي المتوقع بعد منتصف الشهر يزداد وفق المؤشرات المتوفرة نزولاً ويتعمق شمال العراق ترافقه كتلة هوائية باردة قطبية نتيجة أنحدار التيار القطبي نحو العروض الوسطى مما يعزز قدوم برودة قوية مع درجات حرارة دون معدلاتها العامة”.
واضاف ان “المنخفض الجوي سيتركز على شمال العراق ويكون تأثيره أقل في مناطق غرب ووسط العراق مع أحتمالات لتساقط الثلوج تتركز على تعمق الضغط والتبريد”.
وبين ان “الثلوج ستتساقط في شمال العراق في المستوى 850 hap مع سمك متواصل في مختلف الطبقات العليا”.
إقرأ ايضا
وزارة التجارة

التجارة: انتكاسة البطاقة التموينية بسبب التخصيصات 06 كانون الثاني 2021 08:01 ص

155-141952-5de34969-38b4-432c-9455-c5e3cfee5971_700x400

الكهرباء: اجتماعات مستمرة لعودة أعمال هيئة الربط الخليجي 06 كانون الثاني 2021 07:57 ص

الصحة-768x480

الصحة: خطورة الوضع الوبائي ما زالت قائمة 06 كانون الثاني 2021 07:56 ص

حسين-العقابي-696x435

نائبة: وزير الاتصالات فشل في تحقيق أي إنجاز 06 كانون الثاني 2021 07:50 ص

النفط

النفط يقفز أكثر من 5 بالمئة بعد أنباء خفض الإنتاج 06 كانون الثاني 2021 07:16 ص

وزير الهجرة

الهجرة تعلن صرف الدفعة الحادية عشرة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين من النزوح 05 كانون الثاني 2021 11:10 ص

الفاو

وزير سابق: “دايو” تضع شروطا تعجيزية لعرقلة انجاز ميناء الفاو 05 كانون الثاني 2021 11:02 ص

النفط

سومو تعلن التوصل لاتفاق على تصدير النفط بالدفع المسبق 03 كانون الثاني 2021 11:52 ص

التعليقات