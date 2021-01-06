متنبئ جوي: درجات الحرارة ستنخفض دون معدلاتها في الأيام المقبلة

توقع المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي، انخفاض درجات الحرارة دون معدلاتها في الايام المقبلة.

وقال الكبيسي في بيان له ان “المنخفض الجوي المتوقع بعد منتصف الشهر يزداد وفق المؤشرات المتوفرة نزولاً ويتعمق شمال العراق ترافقه كتلة هوائية باردة قطبية نتيجة أنحدار التيار القطبي نحو العروض الوسطى مما يعزز قدوم برودة قوية مع درجات حرارة دون معدلاتها العامة”.

واضاف ان “المنخفض الجوي سيتركز على شمال العراق ويكون تأثيره أقل في مناطق غرب ووسط العراق مع أحتمالات لتساقط الثلوج تتركز على تعمق الضغط والتبريد”.

وبين ان “الثلوج ستتساقط في شمال العراق في المستوى 850 hap مع سمك متواصل في مختلف الطبقات العليا”.

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