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الأربعاء, 06 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 كانون الثاني 2021 07:09 ص

المالية النيابية: حكومة الكاظمي لا تمتلك إصلاحات لدعم إيرادات الدولة

عبد الهادي السعداوي
أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تمتلك اصلاحات لدعم ايرادات الدولة.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح  له ، ان “حديث الحكومة حول الاصلاح ضمن موازنة 2021 متناقض ووصل حجم الانفاق فيها 150 تريليوناً”، لافتا الى انه “في زمن الموازنات الانفجارية لم يصل حجم الانفاق الى هذا الرقم”.
واضاف ان “الحكومة لا تمتلك اصلاحات حقيقية لدعم ايرادات الدولة”، مبينا ان “الحكومة ليس لديها سيطرة على المنافذ الحدودية في الشمال وكذلك لم تعمل على حصر الضرائب والكمارك”.
و بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاحد، ان المخصصات المالية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لاقليم كردستان جاءت على حساب محافظات الوسط والجنوب. 
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