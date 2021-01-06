إيران ثم إيران ثم إيران اذكروها صراحة وهاجموا عصاباتها.. وزير الدفاع: هناك جهات تريد جر العراق لحرب أهلية

خبراء: ألا يرى جمعة عناد ميليشيات إيران؟!



علق عراقيون، على تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد والتي قال فيها، ان هناك جهات تريد جر العراق لحرب أهلية. وقالوا له إيران ثم إيران ثم إيران، اذكروها صراحة ثم ابدأ في حل ميليشياتها واستعيدوا سيادة العراق.

وساعتها لن تكون هناك عصابات تهدد العراق بحرب أهلية أو تجره اليها.

وكان قد حذر وزير الدفاع، جمعة عناد، من أن استهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية قد يجر البلاد إلى حرب أهلية يكون المواطنون العراقيون ضحيتها، مشددا أنه يجب على القادة السياسيين وضع مصلحة البلاد أولا.



وقال عناد في حوار مع قناة العربية: ما زلنا بحاجة للتحالف الدولي لدعم الجيش العراقي".

وتابع: نعمل لتأمين البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقي الصواريخ. وأضاف هناك من يريد جرنا لصدام مسلح ولن نسمح بذلك.

وشدد جمعة عناد، إن الجيش يواجه تحديات كبيرة أهمها ملاحقة فلول داعش الارهابية، ونقصُ التدريب وضعف جهاز الاستخبارات. وأوضح أن التسليح والتدريب أهم التحديات أمام قواتنا المسلحة"، موضحا أن "تنظيم داعش انتهى في العراق باستثناء بعض الخلايا.

في نفس السياق، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إنّ زمن العبث والفوضى قد ولى وأن قرار العراق لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين. مؤكدا أن العراق يواجه تحديات جمة على الأصعدة كافة، ومشددا في الوقت ذاته أن بلاده تحولت إلى ساحة حرب إقليمية وعالمية بالوكالة.

ا.ي