الكاظمي: العراق أصبح ساحة حرب عالمية بالوكالة.. ومراقبون: أنت سبب قوة عصابات إيران بتخاذلك أمامها

خبراء: شوكة الميليشيات قويت جدا في عهد الكاظمي



شن مراقبون، هجوما كبيرا على رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي بعد تصريحاته، بأن العراق أصبح ساحة حرب عالمية بالوكالة وقالوا له: أنت السبب في ذلك وال7 اشهر الماضية هى الأكثر ضعفا واهتراءا في تاريخ العراق بسبب تخاذلك أمام الميليشيات.

وطالبوه بالقوة وتنفيذ خطة حقيقية لحلها وتسريح عناصرها الإرهابية فالعراق لا يحتاج لها.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال إنّ زمن العبث والفوضى قد ولى، وأن قرار العراق لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين.

وأضاف الكاظمي، خلال كلمة له أن العراق يواجه تحديات جمة على الأصعدة كافة، مؤكدا في الوقت ذاته أن بغداد تحولت إلى ساحة حرب إقليمية وعالمية بالوكالة.

وأشار إلى أن سحب دفعات من القوات الأميركية كان ثمرة الحوار الاستراتيجي مع وشنطن، حيث لم يبق سوى القليل جدا من تلك القوات على الأراضي العراقية.

وختم الكاظمي كلامه قائلا إن الجيش العراقي خرج منتصرا على محاولات كسر هيبته.

وكان الكاظمي، قال وفق ما نقلت "العربية"، إن الجيش منسجم ومستعد في أي لحظة لحماية الشعب، وإن كل الجيران ودول العالم مستعدون لدعم العراق ونهضته. وأضاف الكاظمي خلال جلسة حوارية أن الأزمة والحراك الاجتماعي يمثلان ناقوس خطر للجميع وبأن الوطن في خطر، والشعب فقد ثقته ليس بالقوى السياسية فحسب بل بالدولة ومؤسساتها.

وأردف يقول أبعدنا شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يُدخل العراق في سلسلة طويلة من الحروب، والدولة استعادت في الأشهر الستة الماضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها"، مؤكدا أن القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة واستعادت علاقتها مع الناس.

وذكر الكاظمي أن الجيش العراقي أضحى اليوم أكثر انسجاما وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر، لافتا إلى أن العراق يتمتع اليوم بأقوى منظومة للعلاقات والثقة الإقليمية والدولية به وبحكومته لم يشهدها منذ عقود طويلة.

على جانب آخر واستهتارا بقراراته، كشفت ميليشيات النجباء عن فصال مسلحة استحدثت مؤخراً في العراق.

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة الارهابية الموالية لإيران، علي الأسدي، في حوار مع صحيفة إيرانية: هناك فصائل مستحدثة تشكلت بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، الارهابي قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الارهابي أبو مهدي المهندس، وتهاجم الأرتال العسكرية الأميركية.

وأضاف في تهديد غير مباشر للحكومة "أعطينا فرصة للجانب الرسمي (في إشارة إلى الحكومة) لكن في حال لم يحقق شيئاً سوف يكون للفصائل القول الفصل حتى طرد آخر جندي من العراق والمنطقة على حد تهديداته ومزاعمه.

وعلق خبراء، بأن هذه التهديدات تنطلق من عصابات إيرانية موجودة على الأرض بما يؤكد ضعف تصريحات الكاظمي ان لم يقم باستئصالها.

أ.ي