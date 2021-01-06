إفلاس وضائقة مالية وديون ووضع مزري.. تقرير يرصد حالة العراقيين في الشوارع بعيدًا عن تصريحات الكاظمي

خبراء: تصريحات الكاظمي لا تعكس واقع فادح خطير يهدد الجميع



قبل ساعات قليلة، وضمن خطاباته التي لا تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد، ردد رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي تصريحات كثيرة، لكن أكثرها مفاجأة للعراقيين عندما قال إن المحنة انتهت وأن العراق استرد خلال الشهور الماضية سيادته على أراضيه!!

ولا أحد يعلم أسباب هذا التفاؤل من جانب الكاظمي ولا مسبباته. كما ان اهتراء سيادة العراق وتفجيرات العاصمة بشكل شبه يومي، واستباحة منطقتها الخضراء يكذب هذه التصريحات.

"إرم نيوز" ترك الكاظمي يصرح كما يشاء، ونزل عبر تحقيق ميداني لرصد الأمر على الطبيعية ومعرفة أحوال العراقيين ومتابعة شكواهم.



وجاء التقرير كالتالي:-

فخلال وباء كورونا، اعتاد المواطن العراقي ”أحمد خلف“ الخروج في منتصف الصباح والذهاب لبيع أصغر الكماليات، مثل طلاء الأظافر، وأربطة الشعر، وأقلام الرصاص الملونة، في كشك في زقاق ضيق في أقدم سوق في بغداد، "سوق الشورجة:، والذي عادة ما يعج بالمتسوقين الذين يشترون المواد الغذائية والسلع المنزلية، ولكن الأسبوع الماضي كانت كل أزقة السوق الضيقة فارغة تقريبا. وقال خلف (34 عاما): عملاؤنا هم في الغالب موظفون حكوميون، ولكن كما ترون لم يأتوا.

وتشكل معاناة خلف مؤشرا واقعيا على ما يقول خبراء الاقتصاد إنه أكبر تهديد مالي للعراق منذ سنوات. حيث ينفد المال من العراق الذي بات يكافح لسداد ديونه ودفع رواتب الموظفين؛ ما يهدد البلاد على بضع جبهات.

ووفقا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، تهدد الأزمة المالية بزعزعة استقرار الحكومة، والتي أطيح بها قبل عام بعد احتجاجات حاشدة على الفساد والبطالة، وإشعال فتيل القتال بين الجماعات المسلحة، وزيادة نفوذ إيران، جارة العراق ومنافسها منذ فترة طويلة.



وانتهزت إيران في الماضي الفرصة التي أتاحها ضعف الحكومة المركزية العراقية، لتعزيز سلطتها السياسية ودور الميليشيات الموالية لها داخل العراق. ومع تأثر اقتصاد العراق بالوباء وتراجع أسعار النفط والغاز التي تمثل 90% من عائدات الحكومة، لم يتمكن العراق من دفع رواتب العاملين الحكوميين لشهور عدة في العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، خفض العراق قيمة الدينار، للمرة الأولى منذ عقود؛ ما رفع أسعار كل السلع تقريبا في بلد يعتمد بقدر كبير على الاستيراد.

وفي الأسبوع الماضي، قطعت إيران إمدادات العراق من الكهرباء والغاز الطبيعي، بسبب عدم دفع مديونية البلاد، تاركة أجزاء كبيرة من البلاد في الظلام لساعات كل يوم.

ويواصلل التقرير، حيث أكد أحمد تاباقشالي، وهو مصرفي استثماري وزميل أقدم في معهد الدراسات الإقليمية والدولية في العراق: أعتقد أن الوضع مزر، فالنفقات تفوق إيرادات العراق بكثير.



ويخشى العديد من العراقيين أنه على الرغم من نفي الحكومة العراقية، سيكون هناك المزيد من التخفيضات في سعر العملة في المستقبل.

وقال خلف، الذي دخل قطاع الأعمال عندما لم يتمكن من العثور على وظيفة بشهادته في علم الاجتماع: الجميع يخشون الشراء أو البيع. وفي سوق الجملة في منطقة جميلة، بالقرب من حي مدينة الصدر المترامي الأطراف في بغداد، كان المواطن العراقي حسن الموزاني (56 عاما)، محاطا بأكوام شاهقة من أكياس الطحين غير المباعة التي يزن كل منها 50 كجم.

وقال في العادة أبيع على الأقل ما بين 700 و1000 طن شهريا، ولكن منذ بدء الأزمة لم نبع سوى 170 -200 طن“.

وقال ”كرم محمد“ مدير مطعم، حضر ليسأل عن السعر الجديد للدقيق، إنه لم يكن هناك طلب كبير على مطعمه، مشيرا إلى أن المطاعم كانت خالية بسبب الوباء والأزمة المالية.

وبالقرب من سوق الشورجة، كان المواطن العراقي عمار موسى (45 عاما) أقام أشجار عيد الميلاد الاصطناعية وأكاليل الزينة لبيعها في الشارع الرئيس المزدحم لعملائه المسيحيين الأرثوذكس، والذين يحتفلون بالعيد في يناير، وذلك على الرغم من كونه خريج كلية تقنية وحاصلا على دبلوم في الميكانيكا، لعدم تمكنه من العثور على وظيفة في مجاله. وشرح عمار أنه كان لديه متجر ولكنه أفلس بسبب الضائقة المالية، وهو الآن يقود سيارة أجرة.

وفي حين أن تخفيض قيمة العملة فاجأ معظم العراقيين، إلا أن الأزمة الاقتصادية والمالية كانت تتفاقم منذ سنوات، حيث تكلف رواتب ومعاشات القطاع العام الحكومة نحو 5 مليارات دولار شهريا، ولكن عائداتها النفطية الشهرية وصلت أخيرا إلى نحو 3.5 مليار دولار فقط، ويُسدّد العراق هذا النقص من خلال حرق احتياطياته، التي يقول بعض الاقتصاديين إنها غير كافية من الأساس.

في نفس السياق، خلص صندوق النقد الدولي في ديسمبر إلى أنه من المتوقع أن يكون اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 11% في عام 2020، وحث العراق على تحسين نظام الحوكمة والحد من الفساد.

وعلى مدى 18 عاما، كان العراق يستخدم عائدات النفط لدعم نظام تكسب فيه الحكومة الدعم من خلال منح الوزارات للفصائل السياسية، والتي تُمنح حرية مطلقة تقريبا لخلق فرص العمل؛ ما أدى إلى تضاعف حجم الخدمة المدنية في العراق 3 مرات منذ عام 2004، ويقدر الاقتصاديون أن أكثر من 40% من قوة العمل تعتمد على الرواتب والعقود الحكومية.

ويبدو أن الأزمة المالية قد تؤدي إلى كبح جماح نظام المحسوبية الذي يعج بالفساد، وقال السيد تاباقشالي في اتصال هاتفي من لندن: ”لقد تمكنت كل حكومة من شراء المزيد والمزيد من الولاء، ولكن ذلك قد انتهى الآن“.

إذ لم يترك ارتفاع الرواتب العامة ما يكفي للإنفاق على البنية التحتية، كما تضرر الاقتصاد العراقي بوباء الفيروس التاجي، وفقد العديد من العاملين في القطاع الخاص الضعيف أصلا وظائفهم.

وقال تاباقشالي وغيره من الاقتصاديين إن تخفيض قيمة العملة خطوة صعبة ولكنها ضرورية لمساعدة الشركات العراقية، ومع ارتفاع تكلفة الواردات، يمكن أن تتنافس السلع العراقية مثل: المنتجات الزراعية بسهولة أكبر في السوق.

هذا وزادت العقوبات الأمريكية من عجز العراق، حيث لا يُسمح للعراق بتحويل الأموال إلى إيران لدفع تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي، ولذلك ترسل الأغذية والأدوية مقابل الغاز الطبيعي والكهرباء، وتقول إيران إنها مدينة بما يعادل أكثر من 5 مليارات دولار.

من جانبه أكد عبد الحسين العنبكي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: العراق لا يستطيع تسديد كل الديون لإيران، وإيران تواجه -أيضا- أزمة اقتصادية ولا يمكننا شراء الغاز دون أن ندفع.

وقال مسؤولون عراقيون إن جزءا من ديون العراق نشأ بسبب عجزه عن الدفع، ولكن هناك جزءا كبيرا، نحو 3 مليارات دولار، لا تزال مجمدة في أحد البنوك العراقية، بينما يكافح العراق للامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تنمو البطالة مع دخول نحو 700 ألف شاب سوق العمل كل عام، ومع قلة فرص العمل، من المرجح أن ينضموا إلى ما أصبح طبقة دنيا دائمة من الفقراء والمحرومين.

وهكذا العراق اليوم إفلاس وديون متراكمة ووضع مزري، لكن الكاظمي يسوق الابتسامات؟!

أ.ي