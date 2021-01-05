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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 كانون الثاني 2021 11:46 م

تستخدمها ميليشياتها في العراق واليمن.. مناورات إيران بمئات الطائرات المسّيرة "إرهاب طائر" يجب سحقه

طائرات مسيرة ايرانية

العراق يصادر شحنة من الطائرات المسيرة التي لا تستخدم سوى في الأرهاب في ميناء أم قصر

لم تقم أي دولة في العالم، بالبدعة العسكرية التي اختلقتها إيران وهى مناورات بمئات الطائرات المسيرة في الخليج العربي. وهى لا تسمى مناورات جوية ولا برية ولا بحرية ولكنها "أعمال إرهابية" لا أكثر ولا اقل خصوصا وان هذه النوعية من الأسلحة الممثلة في الطائرات المسّيرة استخدمتها عصابات إيران في العراق واليمن ولبنان.
ويرى خبراء عسكريون، أن مناورات إيران بالمسّيرات "تدريبات إرهابية" وعلى القوات الأمريكية إسقاطها فوق الخليج فورا.
وكان قد أعلن الجيش الإيراني، عن أول تدريب قتالي مشترك واسع النطاق للطائرات بدون طيار، ستخوضه القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي.


وأشار إلى أن "المناورات ستستمر يومين"، وأضاف: "سيتم استخدام والكشف عن بعض المعدات والإنجازات وأنظمة الطائرات بدون طيار من إنتاج محلي بحضور كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة الإيرانية الارهابية وقادة الحرس الثوري.
وتأتي المناورات تزامنا مع التصعيد بين طهران وواشنطن في مياه الخليج والعراق، مع الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني الارهابي قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد يناير 2020.
في نفس السياق، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق،  ضبط حاوية بحجم 40 قدما تحتوي على طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر جنوبي البلاد.
وذكرت في بيان صحفي: "تم ضبط الحاوية خارج الحرم الجمركي بعد ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني تفيد بوجود الطائرات المعدة للتهريب والمخبأة خلف البضاعة المصرح بها.
وأشارت إلى إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الجمارك لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".
وطالب خبراء عسكريون، القوات الأمريكية الضخمة في الخليج العربي برصد هذه الطائرات الإرهابية واسقاطها ففيها كاميرات وهى عبارة عن أسلحة جديدة تسلم للإرهابيين ولم تستخدم سوى في أعمال اجرامية.
ا.ي

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