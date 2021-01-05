إرهاب السفاح البعثي لا يزال قضية معلقة.. واشنطن تطالب بمحاسبة الأسد لاستخدامه أسلحة كيميائية ضد السوريين

مراقبون: ادارة ترامب تبنت موقفا نزيها من نظام السفاح البعثي ولا تزال تطالب بتأديبه عبر مجلس الأمن



لم يتصدى أحد للإرهاب السوري، مثلما فعلت إدارة الرئيس ترامب والتي تصدت له بقوة. وحزمت أمرها تجاهه منذ سنوات. لدرجة أن الرئيس ترامب فكر جديا من قبل في توجيه ضربات صاروخية للسفاح، بشار الأسد تبعده عن السلطة في دمشق.

واليوم تجدد واشنطن القضية حول السفاح البعثي بشار الأسد، بعدما طالبت مجلس الأمن علانية بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه.

ويأتي هذا فيما طالبت الولايات المتحدة الأميركية، مجلس الأمن الدولي، بمحاسبة نظام الأسد على استخدامه أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري.



وقال الممثل الأميركي في الأمم المتحدة بالإنابة، ريشارد ميل، خلال جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن، "يجتمع مجلس الأمن شهريا لحث سوريا على الوفاء بالتزاماتها تجاه معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والوفاء بقرارمجلس الأمن الدولي 2118، مشيرا إلى أنه على مدى سبع سنوات منذ اعتماد هذا القرار لم يوف نظام الأسد بالتزاماته بهذا الخصوص. وأكد ميل أن على مجلس الأمن مسؤولية إظهار أن هناك تبعات جدية على المتورطين في استخدام السلاح الكيمائي، وأنه لا يمكن القبول بهذا السلوك ولا الصمت عليه.

وكانت قد نددت الولايات المتحدة بأقسى العبارات استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في مناطق حضرية تعج بالسكان.

وقال ميل وفق ما نقلت قناة "الحرة" سلاح الأسد الكيميائي ليس محل نزاع، واستخدام هذا السلاح ليس قضية رأي، إنه حقيقة مثبتة من طرف منظمة حظرالأنشطة الكيميائية.

واتهم محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بشن هجمات بغاز السارين والكلور في سوريا في 2017. ورفضت روسيا وسوريا الاتهامات قائلتين إن القوى الغربية قامت بتسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال ميل "من مهام المجلس محاسبة سورية على استخدامها للأسلحة الكيمائية وخرقها التزاماتها تجاه القرار 2118"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تدعم جميع جهود المساءلة والمحاسبة، فهي ضرورية لتحقيق العدالة التي طال انتظارها لضحايا نظام الأسد الذين يحتاجون ويستحقون دعم المجتمع الدولي".

واتهم ميل، روسيا بأنها تسرع حملتها العامة لتشويه سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعملها، ولكن لا يمكنها خداع مجلس الأمن والعالم".

وقبل نحو ثلاثة اسابيع، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية و45 دولة أخرى "مشروع قرار" إلى مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمحاسبة نظام السفاح البعثي بشار الأسد على استخدام السلاح الكيماوي ضد السوريين.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها قدمت إلى جانب 45 دولة من الدول الشركاء مشروع قرار إلى مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للرد على الانتهاكات الجسيمة في سوريا. وأضافت في سلسلة تغريدات لها على موقعها الرسمي في "تويتر"، إن هدف القرار هو محاسبة النظام السوري على أفعاله، داعية جميع الدول إلى دعم هذا القرار.

وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة تدعم بقوة قيادة العمل المستقل والحيادي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بخصوص تجاوز انتهاكات نظام الأسد لاتفاقية الأسلحة الكيميائية عبر مخزونه غير المعلن عنه من الأسلحة الكيميائية، إذ يستخدمها النظام أيضاً بشكل همجي ضد السوريين ومن بينهم النساء والأطفال. وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بعدم الصمت إزاء استخدام نظام أسد للأسلحة الكيميائية، أو التعامل مع هذه الهجمات دون فرض عقوبات.

وقال مراقبون، إن الموقف الأمريكي النزيه الذي تبنته إدارة الرئيس ترامب ضد سفاح البعث السوري بشار الأسد، هو الذي فضح ممارسات وسلوكيات هذا النظام المجرم.

أ.ي