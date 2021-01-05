"الخضوع للميليشيات".. الكاظمي يجمد عمل مستشاره هشام داوود بعد تصريحاته عن سليماني

مراقبون: "ذيول إيران" هاجموا مستشار الكاظمي بقوة وهو قدمه قربانا لهم بسبب ضعفه الشديد واهتراء حكمه



لا يستطيع الكاظمي أن يتخلص بعد من حالة الذعر من إيران التي تسيطر عليه. وارتعاد فصائله من مجرد ذكر الإرهابي سليماني أو أي أحد من قادة عصابات إيران.

لذلك جاء قراره بتجميد عمل مستشاره، هشام داوود وفتح تحقيق معه عل خلفية تصريحات قال فيها: أن الكاظمي حجّم إلى حد ما قاآني قائد فيلق القدس الإرهابي، خليفة سليماني وأجبره على أن يدخل العراق بفيزا على عكس سليماني الذي كان يدخل ويخرج براحته وحريته الشخصية دون أدنى اعتبار للعراق، وهى الفضيحة التي يتداولها نشطاء العراق.

وأثارت تصريحات هشام داوود، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الحوار الوطني، في برنامج وثائقي، اذاعته هيئة الإذاعة البريطانية، قال فيها إن: سليماني كان يعتقد أنه المسؤول عن العراق ويدخل ويخرج كما يشاء، فيما فرضت الحكومة الحالية على خلفه قاآني أن يأتي بـ"فيزا" من الباب الصحيح، جدلا واسعا ورفضا من الحشد الشعبي الارهابي، والجهات المقربة من إيران، ما دفع مستشار مصطفى الكاظمي إلى التراجع والإشارة إلى أن "سوء الفهم لم يكن مقصودا".



وقال داوود في بيان وفق تقرير "العرب" إن "المقابلة الصحافية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وإنها جرت قبل أكثر من شهرين من بثها.

وأضاف أنه تحدث في الفيلم، بلغة حرة باعتباري باحثا وأكاديميا مختصا في الشأن العراقي ولم أتحدث بصفة رسمية، مبينا أن ما ورد في حديثي ينطلق من كوني باحثا استقيت معلوماتي من أبحاث أجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية.

وأكد داوود التزامه، بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي، وثوابتها، وأن أي لبس أو سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا.

وعليها أصدر الكاظمي، أمرا بتجميد عمل مستشاره هشام داوود وفتح تحقيق معه، وفقا لمسؤول حكومي.



وتزامنت تصريحات داوود مع الذكرى الأولى لمقتل الارهابي سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي، الارهابي أبومهدي المهندس في مطار بغداد، وفيما يستمر التوتر بين الكاظمي ومجموعات موالية لإيران تتهمه بالتواطؤ في اغتيال سليماني.

وقال داوود في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" في الذكرى الأولى لاغتيال مهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط، كان سليماني يعتقد أنه ليس فقط منسقا مع العراق، بل ربما أنه مسؤول عن العراق. لهذا السبب يدخل متى يشاء ويخرج متى يشاء من العراق.

وأضاف بالتالي، لم تكن الأصول العامة للدولة العراقية ضمن أولوياته، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية فرضت على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني الذي خلف سليماني أن يأتي بتأشيرة دخول ويدخل من الباب الصحيح.

وأثارت هذه التصريحات غضبا بين ارهابيي إيران، المؤيدين لطهران في العراق، فدعا عضو لجنة الدفاع النيابية مهدي الأمرلي في بيان "الكاظمي إلى أن يتخذ موقفا واضحا من مستشاره الوضيع ويقيله فورا أو يبين لنا موقفه بكل صراحة".

ورأى النائب شعلان أبوالجون، عضو ميليشيا بدر، الارهابية، أن "رئيس الوزراء الذي لا يدافع عن أبناء بلده وضيوفهم داخل العراق لا يستحق أن يبقى رئيسا للوزراء!!



فيما قال الارهابي أحمد الأسدي ردا على داوود: إن سليماني كان يدخل العراق بشكل رسمي من أوضح أبوابه القانونية. وكانت السلطات الشعبية والرسمية وبمختلف مستوياتها تفرش له شغاف قلوبها بدل السجاد الأحمر لأنها خبرت إخلاصه وصدقه وعظيم دوره في نصرتها!!!

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل توعدت حركة ربع الله مستشار رئيس الوزراء بالتصفية الجسدية وإعطاء أفرادها حرية استهدافه "تحت أي ظرف".

ويرى خبراء أن "خنوع الكاظمي" أمام عصابات إيران عار كبير وعليه أن يعالجه او يتركه لمنصبه ربما يأتي الأقدر والأصلح منه للمنصب.

أ.ي