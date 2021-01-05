برهم صالح: العراق مستباح والدولة منتهكة ومخترقة.. ومغردون: جرس إنذار خطير ماذا فعلت لمواجهته؟

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أنه لا يمكن الاستمرار و العراق مستباح والدولة منتهكة ومخترقة. في حين رد نشطاء عراقيون، أن هذا الكلام جرس إنذار خطير.

وتساءل النشطاء، ماذا فعلت يا رئيس العراق لمواجهة هذا الخطر؟، ذهبت لحضور احتفالية أقامتها ميليشيات الحشد الشعبي لإحياء ذكرى الإرهابي قاسم سليماني، وتعرضت للإهانة.

وقال صالح، في بيان له، إن أمام العراق تحديات جسيمة واستحقاقات مهمة، أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة بعيدا عن التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم، والشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت.

وأضاف، أن هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم، فلا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة، ولن تستقيم أوضاع البلاد من دون أن يكون شعبه سيد نفسه بعيدا عن أي وصاية أو تدخل خارجي.

وأكد برهم صالح أن العراق المستقل صاحب السيادة الكاملة هو قرار وإرادة تلتزم بمرجعية الدولة والدستور، وهو ركن أساسي لمنظومة إقليمية قائمة على احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات، ولا يمكن القبول أن يكون البلد ساحة صراع الآخرين أو منطلقا للعدوان على أحد.

وقال نشطاء، إن الخطابات الإنشائية لا تفي بالغرض، الوضع متأزم على جميع الأصعدة، وأنت يابرهم صالح فقط متابع لا غير، المسؤولية التاريخية كبيرة على عاتقك ولن يرحمك التاريخ ولن يسامحك أبناء بلدك و قوميتكً على الخروقات الدستورية المستمرة في حين انت " حامي الدستور.

وأكد نشطاء أن كلام الرئيس برهم صالح يدق جرس إنذار لخطر كبير يهدد أمن واستقلال العراق وحرية شعبه، مطالبين صالح بطلب حماية دولية وتدخلا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوربي لأن العراق أصبح في وضع صعب للغاية.

من جانبه، قال الإعلامي، عمر الجنابي، عندما طالبنا بتدخل الأمم المتحدة واجهونا بالقنص والخطف والقتل وممثلة الأمم المتحدة تلتقي بالمجرم أبو فدك الملقب بالخال المسؤول الأول في قتل وخطف المتظاهرين، فالأمم المتحدة هي المسؤولة عن تسليم العراق إلى شلة عصابات مجرمة تابعه لإيران.

وأشار نشطاء إلى أن النظام الجديد بعد ٢٠٠٣ جعل من رئيس الجمهورية رجل مكبل لا يستطيع فعل شيء سوى التصريحات فقط.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات الرئيس برهم صالح:

وقال حساب، "@Alisaeed2018"، " الخطابات الإنشائية لا تفي بالغرض، الوضع متأزم على جميع الأصعدة، وأنت فقط متابع لا غير! المسؤولية التاريخية كبيرة على عاتقك ولن يرحمك التاريخ ولن يسامحك أبناء بلدك وقوميتكً على الخروقات الدستورية المستمرة في حين أت "حامي الدستور".



وأضاف، حساب، "@AltabibAlsaleh"، " هذا رجل يمثل العراق على أعلى مستوى سياسي إنه رئيس الجمهورية العراقية، وحديثه ليس كلام عادي يمر والسلام، أنه يدق جرس إنذار لخطر كبير يهدد أمن واستقلال العراق وحرية شعبه، اطلب حماية دولية وتدخلا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوربي لأن العراق أصبح لا حول ولا قوة".



وتساءل حساب، "@Abushhab9"، " من أوصل العراق لهذا الحال سَيّادة الرئيس الدكتور المهندس؟".

