أنصار ميليشيا الحشد الشعبي يقاطعون كلمة برهم صالح.. ونشطاء: أفشل رئيس جمهورية في تاريخ العراق

شن نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد حضوره احتفالية لميليشيا الحشد الشعبي الموالي لإيران في إحياء ذكرى الهالك قاسم سليماني.

وقال نشطاء، إن برهم صالح أفشل وأنكس رئيس جمهورية مر على تاريخ العراق، فلم تشهد البلاد رئيسا طوال تاريخها بهذا الضعف والخنوع لميليشيات إيران.

وأكد النشطاء، أنها مهزلة حيث تعلق صور المجرمين الذين قتلوا العراقيين، ورئيس الجمهورية يحضر الاحتفالية ويلقي كلمة في ذكرى المجرمين سليماني والمهندس.

وأشار نشطاء إلى ميليشيات الحشد الشعبي الإرهابي الموالية لإيران تهاجم أمريكا وتدعي بوجود عملاء لها في البلاد، بينما هم عملاء إيران في العراق ويدمرونه لصالح نظام الملالي.

وأضافوا أنه كان يجب على الرئيس برهم صالح عدم حضور تلك الاحتفالية الإرهابية، أو تركها عندما قاطعت الميليشيات الإرهابي كلمته وهددته.

وأوضح النشطاء أن الميليشيات الإرهابية دعت برهم صالح للاحتفالية حتى يثبتوا أنهم أقوى منه ومن حكومة الكاظمي، حتى تبقى الحكومة تدعم الإرهابيين وتسلحهم!.

وأكدوا أن برهم صالح أهدر هيبة البلاد بحصوره تلك الاحتفالية الإرهابية، والتي تحتفي بمجرم إرهابي قتل آلاف العراقيين والسوريين واللبنانيين وغيرهم..

وتساءل النشطاء، ماذا عن الخونة عملاء إيران الذين دمروا ونهبوا العراق؟، ألا يستطيع أحد القضاء على هؤلاء العملاء الخونة؟ بعدما دمروا البلاد.

وأشاروا إلى أن برهم صالح أصبح غير صالح ولا وزن له وفي تقهقر أمام ميليشيا الحشد الشعبي الإرهابية وغيرها من الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

ووجه نشطاء رسالة إلى برهم صالح، قائلين،: "أحرجت نفسك بحضور هذه الاحتفالية التي يبدوا أن الحاضرين الغوغاء لم يحترموك ووضعت نفسك في مكان كان يفترض أن لا تحضره".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مهزلة الرئيس برهم صالح في احتفالية للميليشيات:

وقال حساب، "@"yousiiff789، " أفشل وأنكس رئيس جمهورية مر على تاريخ العراق".



وأضاف، حساب، " مهزلة صور المجرمين الذين قتلوا العراقيين على الحائط يا سيادة الرئيس ونعم نعم للعراق، الميليشيات بقت تمارس السيادة على الشعب العراقي".



وتابع حساب، "@saleh68238647"، " الموت لعملاء إيران الطائفيين الذين يفضلون مصلحة إيران على العراق".



وذكر حساب، "@alialqaisa68"، " ولماذا الاستغراب وقاسم سليماني المقبور هو من نصب برهم صالح رئيس جمهورية في اجتماع دوكان؟".

