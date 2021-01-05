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الثلاثاء, 05 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 05 كانون الثاني 2021 03:00 م

انطلاق القمة الخليجية في العلا.. ونشطاء: فرصة للم الشمل ومواجهة النفوذ الإيراني بالمنطقة

القمة الخليجية

أعرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادتهم بعقد القمة الخليجية في العلا بالمملكة العربية السعودية، مؤكدين أنها فرصة للم الشمل ومواجهة النفوذ الإيراني.

يأتي ذلك بعد انطلاق أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت الوفود المشاركة وصلت إلى قاعة "مرايا"، التي تحتضن أعمال القمة رقم 41 لمجلس التعاون الخليجي.

وفي وقت سابق، وصل قادة الخليج وممثلوهم إلى العلا، لحضور القمة الخليجية، فيما كان في استقبال الوفود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كما وصل وفد قطر برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في القمة الخليجية.

ويُنتظر أن تحضر بشكل رئيسي ملفات التعاون الخليجي، والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، وملف إيران وبرنامجها النووي، فضلاً عن ملفات أخرى.

ولدى وصوله إلى العلا، تقدم ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالشكر للملك سلمان على تعزيز التعاون المشترك بين دول الخليج، مضيفاً: "نشكر السعودية على جهودها لتعزيز مسيرة مجلس التعاون".

وتمنى نشطاء أن تكون تلك القمة الخليجية بداية لوحدة العرب ولم الشمل، وعقد قمة أخرى لجميع الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة أولها النفوذ الإيراني.

وأكد نشطاء، نأمل أن تسهم في عودة العلاقات رسميًا بعد تمكين قطر من امتلاك قرارها الذي أصبح بيد إيران لتعود للحضن الخليجي بعد تنفيذ كامل الشروط.

وأشار نشطاء إلى أنه يوم تاريخي لقاده دول الخليج لمستقبل واعد ومتحد في جميع المجالات، سيخلدها التاريخ بأنها قمة السلام ولم الشمل.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على عقد القمة الخليجية في العلا بالسعودية: 

وقال حساب، "@S_mqbl"، "الله يوفق قادة الخليج ويجمع شملهم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في هذه القمة المباركة التي نأمل أن تسهم في عودة العلاقات رسميًا بعد تمكين قطر من امتلاك قرارها الذي أصبح بيد العجم لتعود للحضن الخليجي بعد تنفيذ كامل الشروط".


وأضاف، حساب، "@bokaleed37"، " قاطعو إيران وتخلصوا من ميليشياتها في المنطقة".


وتابع حساب، "@Ghzwn_S"، " #القمة_الخليجية_41 في #العلا سيخلدها التاريخ بأنها قمة السلام ولم الشمل".



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