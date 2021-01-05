برنامج القمة الخليجية الـ 41 في المعلا .. التفاصيل الكاملة

تنطلق، اليوم الثلاثاء، بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية أعمال القمة الخليجية الاعتيادية الـ41، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووصل القادة المشاركون في القمة تباعا إلى مدينة العلا وهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



إضافة إلى ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووفد سلطنة عمان برئاسة فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء،

كما يشارك أيضا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في أعمال القمة الخليجية.

وكان في استقبالهم بمطار العلا، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



ونستعرض برنامج العمل المقترح لاجتماع الدورة الحادية والأربعين

- الصورة التذكارية

** الجلسة الأولى



1. وصول رؤساء الوفود قاعة المؤتمر

2. تلاوة القرآن الكريم (دقيقة واحدة)

3- كلمة رئيس اجتماع القمة (ثلاث دقائق)

4- كلمة دولة الوساطة.. الكويت (دقيقتان)

5- توقيع القادة على البيان (ثلاث دقائق)

6- اختتام الجلسة ودعوة القادة إلى مأدبة الغداء

** الجلسة الثانية (مغلقة)

- افتتاح الجلسة

يفتتح رئيس الاجتماع الجلسة.. رئيس وفد رئاسة القمة (دقيقة واحدة)

كلمة رئيس وفد دولة رئاسة الدورة.. البحرين (دقيقتان)

تقرير الأمين العام ( أربع دقائق )

مداخلات رؤساء الوفود:

يطلب رئيس الاجتماع مداخلات رؤساء الوفود إن وجدت . ( 8 دقائق)

** إقرار البيان الختامي

يطلب رئيس الاجتماع إقرار البيان الختامي (دقيقتان)

**اختتام القمة

يعلن رئيس الاجتماع اختتام الجلسة واختتام أعمال القمة (دقيقة واحدة)

**المؤتمر الصحفي



يعقد وزير خارجية رئاسة القمة والأمين العام مؤتمرا صحفيا

