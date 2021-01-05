بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 05 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
انطلاق القمة الخليجية في العلا.. ونشطاء: فرصة للم الشمل ومواجهة النفوذ الإيراني بالمنطقة المرجع محمود أمجد يدعو لانتفاضة بإيران.. ونشطاء: صوت حق نخشى اغتياله من قبل نظام الملالي رئيس الحكومة يجري جولة في شوارع بغداد.. ونشطاء يسخرون من سيلفي الكاظمي المركزي للإحصاء: اقتصاد العراق مازال ريعياً والنفط يساهم بأكثر من 57% من الناتج المحلي قيادي كردي ..الاقليم لا يستطيع تسليم نفطه الى بغداد لهذا السبب الشمري يؤكد اهمية التشديد الحكومي لمنع ضعاف النفوس من رفع الاسعار ميليشيا النجباء: فصائل مسلحة تشكلت لمهاجمة القوات الأميركية.. ونشطاء: كيف تعبث ميليشيات الإرهاب الصفوي بالعراق؟ نائب يدعو حكومة الكاظمي لتقديم استقالتها 350 ترليون دينار حجم الأموال المهربة خارج العراق.. ونشطاء: جميع السياسيين شاركوا في النهب والسرقات منذ 2003 الصدر: الشهيد سليماني.. ومغردون: سليماني إيراني قاتل وليس بشهيد لقد قتل آلاف العراقيين والجريمة لا تسقط
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 كانون الثاني 2021 02:06 م

لعنة الإرهاب .. ​الكاظمي يقيل أحد مستشاريه بسبب حواره عن قاسم سليماني

الكاظمي

قال مصدر حكومي اليوم ، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بفتح تحقيق مع أحد مستشاريه بعد تصريحات بشأن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية ببغداد منذ عام.


وبحسب ما أكده المصدر  ، فإن قرار الكاظمي شمل إيقاف مستشاره هشام داود عن العمل بعد تصريحاته التلفزيونية حول سليماني.  

والإثنين، أوضح مستشار الكاظمي، في بيان، أنه ظهر مؤخرا في مقابلة تلفزيونية على قناة بي بي سي البريطانية، وجرى تعريفه فيها كمستشار لرئيس الوزراء العراقي رغم أن المقابلة كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي.


ولفت إلى أن المقابلة التلفزيونية جرت قبل أكثر من شهرين من بثها؛ حيث تحدث بلغة حرة باعتباره باحثاً وأكاديمياً مختصا في الشأن العراقي ولم يتحدث بصفة رسمية، وفقاً للبيان.


وتابع: "ما ورد في حديثي ينطلق من كوني باحثا استقيت معلوماتي من أبحاث أجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية".


ومضى في توضيحه: "على كل ذلك أود التأكيد على التزامي بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي وثوابتها، وأن أي لبس أو سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا".


ومن بين ما قاله داود إن سليماني "كان يعتقد أنه ليس فقط منسقا مع العراق بل إنه مسؤول عن جزء فيه، وبالتالي يدخل ويخرج متى يشاء".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
155-141952-5de34969-38b4-432c-9455-c5e3cfee5971_700x400

أمريكا تمدد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران 05 كانون الثاني 2021 03:36 م

109-123539-the-gulf-summit-qatar-dialogue_700x400

مصدر مسؤول يكشف أبرز أهداف القمة الخليجية في العلا 05 كانون الثاني 2021 02:00 م

155-141952-5de34969-38b4-432c-9455-c5e3cfee5971_700x400

وصول القادة المشاركين في القمة الخليجية الـ41 إلى السعودية 05 كانون الثاني 2021 01:54 م

النائب عبد الخالق مدحت

نائب: 5 ملفات معقدة في موازنة 2021 وتمريرها خلال شهر امر وارد 05 كانون الثاني 2021 11:15 ص

القانونية النيابية

القانونية النيابية تكشف عن أبرز القوانين التي ستشرع في البرلمان 05 كانون الثاني 2021 11:05 ص

المالية النيابية

المالية النيابية: لا استقطاع في رواتب كانون الثاني 05 كانون الثاني 2021 10:46 ص

36b2454e4856b419d311494951c40916

التخطيط النيابية: الحكومة بالغت بارقام موازنة 2021 05 كانون الثاني 2021 10:44 ص

عبد الهادي السعداوي

المالية النيابية تحذر الجهات المصرفية الحكومية من أي تحويلات مالية لكردستان 05 كانون الثاني 2021 10:40 ص

التعليقات