المرجع محمود أمجد يدعو لانتفاضة بإيران.. ونشطاء: صوت حق نخشى اغتياله من قبل نظام الملالي

دعا المرجع الديني الإيراني محمود أمجد، إلى انتفاضة شعبية ضد نظام الملالي الإيراني، واصفاً الحوزة الدينية بمدينة قم بـ "الفاسدة"، مطالبا بتطهير إيران من الفاسدين.

وقال أمجد في بيان "أنوي الانتفاض تأسياً بالنبي محمد بطريقة واضحة ودعوة للجهاد الأكبر لتحقيق الحق وإبطال الباطل".

وأضاف رجل الدين المناهض للمرشد علي خامنئي "سأثور على هذه الحوزة الدينية الفاسدة وكل العمائم التي على رؤوس هؤلاء الأشخاص الذين لا يمتلكون الدين والضمير. مهما كانت العواقب.

وقد حمل "أمجد"، المرشد علي خامنئي، مسؤولية إراقة الدماء في البلاد منذ عام 2009، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في تلك الفترة على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وانتقد أمجد خامنئي على خلفية إعدام الصحافي المعارض روح الله زم، واصفاً الأخير بـ "الشهيد"، مشيراً إلى أن "إعدامه تم دون وجه حق"، داعياً رجال الدين إلى عدم السكوت عن هذه الوحشية.

وقد هاجمت الحوزة الشيعية الفاسدة في إيران، المرجع محمود أمجد؛ عقب اتهامه المرشد الإيراني علي خامنئي بالمسؤولية عن إراقة دماء المحتجين وجرائم القتل في البلاد.

واتهمت الحوزة الشيعية الفاسدة، المرجع الإيراني أمجد بـ "العمالة للخارج"؛ بعد رفضه إعدام الصحفي روح الله زم.



وتفاعل مواطنون إيرانيون ووسائل إعلام معارضة مع تصريحات المرجع محمود أمجد بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، منددين بتراجع الحريات في بلادهم؛ في ظل إدانة نشطاء ومعارضين للنظام، والحكم عليهم بالسجن المشدد والإعدام.

وقال مراقبون، إن كل إيراني مهما علت رتبته الدينية هو خائن وعميل إذا ما أنتقد خامنئي الإرهابي، حيث تم اتهام المرجع محمود أمجد بالعمالة لأنه انتقد خامنئي.

وأشار نشطاء، إلى أن المرجع الشيعي محمود أمجد يتهم خامنئي بأنه المسؤول الأول عن جرائم إيران منذ 2009 ثم يأتي مدير مكتب الولي الفقيه ليقول إن هذا الاتهام يتعارض مع الأوامر الإلهية، إيرانيون لا يزالون يعيشون على تظليل الشعب البائس.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على دعوة المرجع الإيراني محمود أمجد لانتفاضة كبرى ضد نظام الملالي الإيراني في إيران:

وقال حساب، "@JenanJinane"، "كل إيراني مهما علت رتبته الدينية هو خائن وعميل إذا ما أنتقد خامنئي الإرهابي، فبعد هجومه ضد خامنئي.. الحوزة الشيعية الإيرانية تتهم المرجع محمود أمجد بـ"العمالة. اتهمونا بالسفارات وقت ثورتنا المجيدة ؟ متعودين من الأساس".



وأضاف، حساب، "@Hamedfathi14"، " صوت حقّ".

