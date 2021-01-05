رئيس الحكومة يجري جولة في شوارع بغداد.. ونشطاء يسخرون من سيلفي الكاظمي

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من جولة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في شوارع العاصمة بغداد، وساحة التحرير، وأخذ صورة سيلفي مع أحد أتباعه.

وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن إجراء الأخير جولة في عدد من شوارع بغداد، حيث تظهر الصور جولة الكاظمي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وأشار نشطاء إلى أن هناك أناس يحبون التملق والذل ويعشقون السياسي الفاسد ويأخذون صورة سيلفي مع الكاظمي الذي قام بإنجازات وهمية.

وأكد نشطاء أن سيلفي الكاظمي مع أحد المواطنين كما يدعون، لعبة مكشوفة جدا، حيث أتوا بأحد أتباعهم على أنه مواطن ليقوم بالتقاط صورة سيلفي مع الكاظمي.

وأشاروا إلى أنه لو قام أحد المواطنيين العراقيين الحقيقيين بالاقتراب من الكاظمي وأراد التقاط سيلفي معه، لقام على الفور حرس الكاظمي بالاعتداء على ذلك المواطن.

وتهكم النشطاء، أنه من الإعمار والتطور والرفاهية التي وفرها السياسيين للشعب العراقي، أننا نأخذ صور سيلفي مع المسؤولين العراقيين.

وتعجب النشطاء، من الكاظمي، أمس ساحة التحرير كانت مكتظة بالمليشيات الإرهابية الموالية لإيران والتي تسبك ليل نهار، في إحياء ذكرى الهالك قاسم سليماني، واليوم تتجول بها لماذا لم قضي عليهم بدلا من السيلفي.

وأكد نشطاء أن العراق أصبح دولة من حزب الدعوة اللا إسلامية والمجلس الأعلى للمصائب إلى جماعة المصلح والمقاوم التي تندم على عدم دخوله في الحكومة بحجة مقاومة المحتل وبعدين أصبح له كل شيء في الدولة من المنافذ إلى الأمانة إلى أقل درجه وحضرتك يا كاظمي تأخذ صور سيلفي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على سيلفي الكاظمي:

وقال حساب، "@tGsR122Y296LcGK"، " من منجزات الكاظمي أنه اتصل بعماد ويأخذ سيلفي".



وأضاف، حساب، "@Ali72643049"، " هم يحبون الإنسان الذي يضحك عليهم للأسف".



وتابع حساب، "@hamdosh456"، " أكثر شيء أكرها بالعراقيين من يأخذون سيلفي مع مسؤول حكومي".



وذكر حساب، "@OfficialH86"، " دولة الرئيس هاي الحركات حلوه بس بهذا الوضع ممل، أمس ساحة التحرير كانت محتلة من قبل الفصائل الذي تسبك والمفروض هي تحت أمرتك حسب قانون ميليشيا الحشد الشعبي. اجعل الناس تثق بيك وبالقانون والدستور".

