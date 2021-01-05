نائب: 5 ملفات معقدة في موازنة 2021 وتمريرها خلال شهر امر وارد

أكد النائب عبد الخالق مدحت، ، بان 5 ملفات معقدة في موازنة 2021.





وقال مدحت ان” موازنة 2021 جاءت في وضع مالي صعب يعيشه العراق منذ 14 شهر تقريبا خاصة مع انهيار اسعار النفط وبروز ازمة كورونا .



واضاف مدحت،ان” 5 ملفات معقدة في موازنة 2021 منها مخصصات الموظفين وسعر الصرف للدولار والمفسوخة عقودهم وسبل تقليل العجز المالي مؤكدا بان الموازنة لاتزال في ادراج اللجنة المالية النيابية وربما الاسبوع القادم ستكون هناك نقاشات مستفيضة لمضامينها مبينا ان تمريرها خلال شهر امر وارد جدا اذا تم حلحلة كل التعقيدات بالتنسيق ما بين اللجان النيابية المختصة .



واوضح ان تمريرها صعب ولكن ليس مستحيلا ونامل ان تكون هناك مرونة في التعامل مع البدائل المنصفة للموظفين.