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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 05 كانون الثاني 2021 11:10 ص

الهجرة تعلن صرف الدفعة الحادية عشرة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين من النزوح

وزير الهجرة
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن صرف  الدفعة الحادية عشرة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين من النزوح الطارئ.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو في بيان انه تم  صرف  الدفعة الحادية عشرة  من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين الى مناطقهم المحررة ، مبينة ان  الدفعة شملت /2600 / عائلة بحسب الأسبقية والأولوية ".

واوضحت  أن ,المنحة تشمل جميع النازحين العائدين من النزوح الطارئ إلى المناطق المحررة في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، وحزام بغداد ".

ولفتت الوزيرة  الى أن ,العوائل العائدة  المشمولة بالمنحة يمكنها تسلم المبالغ المالية عن طريق البطاقة الذكية اعتبارا من تاريخ نشر الخبر على موقع الوزارة الرسمي ".

واشارت جابرو إلى ان ,الوزارة حريصة على صرف المنح المالية لجميع العائدين لمساكنهم حال توفر التخصيصات المالية اللازمة.
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