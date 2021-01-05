القانونية النيابية تكشف عن أبرز القوانين التي ستشرع في البرلمان

أكدت اللجنة القانونية النيابية، ، أن مجلس النواب سيعمل على تشريع خمسة قوانين مهمة خلال العام الجاري.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم إن "مجلس النواب يسعى لإقرار خمسة قوانين مهمة خلال العام الجاري، فضلا عن قوانين أخرى".

وأضاف، أن "قانون المحكمة الاتحادية، وقانون الجرائم المعلوماتية، وقانون مجلس الوزراء وتشكيلاته، وقانون انتخابات مجالس المحافظات، وقانون الإشراف القضائي، ستكون أبرز القوانين التي ستشرع هذا العام، فضلا عن قوانين أخرى كثيرة".

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