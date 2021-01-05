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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 كانون الثاني 2021 11:02 ص

وزير سابق: “دايو” تضع شروطا تعجيزية لعرقلة انجاز ميناء الفاو

الفاو
اتهم الوزير والنائب السابق عن محافظة البصرة، وائل عبد اللطيف، شركة دايو الكورية بوضع شروط تعجيزية لا يمكن للحكومة تطبيقها لعرقلة انجاز ميناء الفاو، مبينا ان تلك الشروط تهدف الى تأجيل الشروع بالعمل الفعلي في الميناء وتأخيره لعشر سنوات مقبلة.
وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي: ان “الشركة الكورية اكملت كاسري الامواج الغربي والشرقي، وان جزءا من كاسر الامواج ابتلعه البحر دون معالجة تذكر ما يعني اعادة ترميمه مجددا او تركه مقاولة اخرى ما يثير علامة استغراب من تجديد العقد لها.
واضاف ان “العقد لم يوقع لغاية الآن بين الحكومة والشركة الكورية دايو بسبب شروط دايو التعجيزية بضمنها فتح خطاب ضمان بكل مبلغ العقد، وهو امر مستحيل في ظل الازمة المالية الخانقة”، مبينا ان “الشروط تنص على صرف مبلغ أي رصيف فور البدء في اعماله، ما يعني ان الحكومة ستستمر بدفع المبالع غير المتوفرة في الاصل.
واشار عبد اللطيف الى ان “العقد مع الشركة غامض للغاية، وفيه الكثير من التعقيد سيما مع تحديد 60 شهرا لانجاز المشروع، ما يعني ان المشروع بحاجة الى 10 سنوات مقبلة واضاعة مبالغ كبيرة في خزينة الدولة”، مستغربا من “اهمال الحكومة العروض التي عرضتها مجموعة من الشركات الهنغارية والصينية والاوروبية والبريطانية.
من جهتها، أعلنت شركة دايو للهندسة والإنشاءات، وهي شركة بناء كورية جنوبية كبرى، امس الاثنين، إنها وقعت على صفقة بقيمة 2.9 تريليون وون (2.7 مليار دولار أمريكي) مع الحكومة العراقية لبناء مرافق ميناء، مشيرة الى ان هدفها الوصول الى 5.07 تريليون وون كإيراد من المشاريع الخارجية.
وقالت الشركة في بيان: إنها حصلت على الصفقة من الشركة العامة للموانئ العراقية (GCPI) لبناء نفق ومحطة حاويات وطرق لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة.
ووفقا للبيان الذي نقل عن متحدث باسم الشركة قوله إن “الشركة شاركت في مشروع بناء الميناء من عام 2013.. في الصفقة السابقة، فزنا بالفعل بعقد قيمته 1.2 تريليون وون لبناء محطة وسور بحري ومنشآت أخرى في الميناء
وذكر أن القيمة الإجمالية للصفقتين اللتين حصلت عليهما الشركة بلغت 4.1 تريليون وون
وقالت الشركة إنها فازت بطلبات خارجية بقيمة 5.88 تريليون وون في العام الماضي، محققة هدفها السنوي للطلبات الخارجية عند 5.07 تريليون وون.
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