المالية النيابية: لا استقطاع في رواتب كانون الثاني

نفت اللجنة المالية النيابية وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني، مشيرة الى أن الرواتب ستوزع وفق آلية 1 /12

وقال عضو اللجنة جمال كوجر،: انه «لا يحق للحكومة بأي شكل من الأشكال تطبيق الاستقطاعات التي وضعتها في موازنة 2021 إلا بعد التصديق عليها من قبل البرلمان.

واضاف أن «رواتب كانون الثاني ستوزع وفق آلية 1 / 12 كما حصل في رواتب الاشهر الماضية لحين إقرار الموازنة»، مبينا ان «اللجنة المالية بمجرد ان تتسلم الموازنة ستكثف من اجتماعاتها لحين

إقرارها.

ولفت الى ان «البرلمان سيدخل في عطلته التشريعية الشهر المقبل، ولكنه قد يذهب باتجاه عقد جلسة طارئة لاقرار الموازنة»، مشيرا الى ان «اللجنة تحتاج إلى 20 يوما

لاكمالها

واكد كوجر ان «الكثير من بنود وأرقام الموازنة سيتم تغييرها وبعلم الحكومة لتفادي الطعن لدى القضاء.