التخطيط النيابية: الحكومة بالغت بارقام موازنة 2021

أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، ان الحكومة وضعت ارقاما مبالغ فيها وكبيرة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021

وقال عضو اللجنة محمد كريم ، ان “مجلس النواب سيراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية للبلاد خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021″، لافتا الى ان “هنالك حلولا كثيرة ممكن ان يتم وضعها من قبل الحكومة لانهاء الازمة بعيدا عن رفع سعر الدولار”.

واضاف ان “الحكومة وضعت ارقاما مبالغ فيها وكبيرة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021″، مبينا ان “الموازنة تمثل ضربة كبيرة للاقتصاد العراقي في بنودها الحالية.