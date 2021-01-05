المالية النيابية تحذر الجهات المصرفية الحكومية من أي تحويلات مالية لكردستان

حذرت اللجنة المالية النيابية، من اي تحويلات مالية من قبل المصارف الحكومية العراقية او البنك المركزي الى اقليم كردستان قبل سداد مابذمته من التزامات للحكومة المركزية، مهددة بحاسب اي جهة تثبت تورطها بتحويل مبالغ لكردستان.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي سعداوي ان “للإقليم مستحقات مالية ولا يمكن لأي جهة مهما كان منصبها ان تمنع تلك المستحقات لكن تقابلها التزامات مالية على الاقليم الوفاء بها لصرف تلك المستحقات.

واضاف ان “تلك المستحقات تتضمن واردات المنافذ والنفط والاقليم لم يسلمها الى بغداد”، مشيرا الى ان “صرف مستحقاتها مرهون بالتزاماتها وتسليم مابذمتها.

وتابع ان “اي جهة مصرفية حكومية تصرف مبالغ مالية لكردستان قبل تسليم مابذمتها ستضع نفسها بموضع المساءلة القانونية.

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