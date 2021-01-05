​إقليم كردستان يوقف رواتب أكثر من 10 الآف موظف يتقاضون راتبين

كشفت وزارة المالية في اقليم كردستان، عن إيقاف صرف رواتب أكثر من 10 آلاف موظف في الاقليم.



وقالت الوزارة في بيان، انه "في ضوء قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020، وتطبيق قانون إصلاح الرواتب والمرتبات والامتيازات والتقاعد في إقليم كردستان، تقرر إيقاف صرف رواتب 10 الاف و 609 موظفين بعد ورود أسمائهم في النظام البايومتري مزدوجا أو المسجلين مرتين في النظام".



وأضافت الوزارة بحسب البيان ان "قضاياهم المحالة للتحقيق بلغت أكثر من 21 ألفا و 588 ملفا ،مبينة ان على المتضررين المعترضين مراجعة الجهات المختصة.

