​إقليم كردستان يوقف رواتب أكثر من 10 الآف موظف يتقاضون راتبين

كشفت وزارة المالية في اقليم كردستان، عن إيقاف صرف رواتب أكثر من 10 آلاف موظف في الاقليم.
وقالت الوزارة في بيان، انه "في ضوء قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020، وتطبيق قانون إصلاح الرواتب والمرتبات والامتيازات والتقاعد في إقليم كردستان، تقرر إيقاف صرف رواتب 10 الاف و 609 موظفين بعد ورود أسمائهم في النظام البايومتري مزدوجا أو المسجلين مرتين في النظام".
وأضافت الوزارة بحسب البيان ان "قضاياهم المحالة للتحقيق بلغت أكثر من 21 ألفا و 588 ملفا ،مبينة ان على المتضررين المعترضين مراجعة الجهات المختصة.
وقالت الوزارة في بيان، انه "في ضوء قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020، وتطبيق قانون إصلاح الرواتب والمرتبات والامتيازات والتقاعد في إقليم كردستان، تقرر إيقاف صرف رواتب 10 الاف و 609 موظفين بعد ورود أسمائهم في النظام البايومتري مزدوجا أو المسجلين مرتين في النظام".
وأضافت الوزارة بحسب البيان ان "قضاياهم المحالة للتحقيق بلغت أكثر من 21 ألفا و 588 ملفا ،مبينة ان على المتضررين المعترضين مراجعة الجهات المختصة.