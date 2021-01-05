ائتلاف المالكي يرد على المتحدث باسم الصدر : تصريحات التيار الصدري تسقيط سياسي لأهداف انتخابية

رد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، على تصريحات صلاح العبيدي المتحدث باسم مقتدى الصدر، التي اتهم فيها المالكي بالعمل وفق ما سماها اجندات أمريكية لاضعاف القوات الأمنية العراقية.



وقال القيادي في الائتلاف رسول أبو حسنة ، في تصريح صحفي،

أن " التصريحات الصادرة من التيار الصدري، هدفها التسقيط السياسي مع قرب الانتخابات لاهداف انتخابية، مبينا ان التيار ليس لديه شيء يتحدث فيه غير الهجوم على المالكي، خصوصاً مع قرب كل انتخابات".



وكان صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال مؤخرا أن رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي نفذ الاجندة الاميركية بإضعاف القوات الامنية.