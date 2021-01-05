اللامي: انخفاض المشاركة في الاقتراع سيبقي الوجوه الفاشلة متسيدة



قال رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق عادل اللامي، أن نزول القوى السياسية إلى الشارع من الان، هو دليل على إدراكها صعوبة الانتخابات المقبلة، مشيرا الى أن انخفاض المشاركة في الاقتراع سيبقي “الوجوه الفاشلة متسيدة”.





واضاف اللامي ، إن “انخفاض نسبة المشاركين في الانتخابات المقبلة سيتيح الفرصة لصعود فاسدين من جديد ولن يتم أي تغيير في العملية السياسية وستبقى الوجه الفاشلة متسيدة على المشهدين التنفيذي والبرلماني”.

وأضاف، أن “الناخبين الذين سيتخلفون عن المشاركة في الانتخابات المقبلة هم بالأصل ناخبون سلبيون للفاسدين لكونهم سيفسحون الفرصة فقط لأعوان الفاسدين”، مشيراً إلى أن “نزول القوى السياسية للشارع من الان دليل على إدراكها بأن الانتخابات المقبلة ستكون صعبة”.

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