نائب عن نينوى : لن نصوت على موازنة عوراء تهمّش مدينتنا



انتقد النائب عن محافظة نينوى محمد إقبال ، بنود وفقرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 ، مشيرا الى أن نينوى تعرضت للغبن الكبير مقارنة بمخصصات المحافظات العراقية الأخرى .



وقال، في بيان صحفي ، أن " الحكومة مُقصِرة ومتعمِدة بتقصيرها ، ولم تفِ بوعودها تجاه هذهِ المحافظة ولم نلتمس أية تعويضات للأهالي"، مبينا أن " الموازنة فيها هدر كبير وتفتقر للعدالة بين المحافظات مع غياب المستحقات للكثير من فئات الشعب العراقي "،.



وتابع: لن نصوت على تهميشكم وسنعمل مع زملائنا من نواب نينوى للضغط بأستحصال حقوق مدينتنا.