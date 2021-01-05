بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 05 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
المركزي للإحصاء: اقتصاد العراق مازال ريعياً والنفط يساهم بأكثر من 57% من الناتج المحلي قيادي كردي ..الاقليم لا يستطيع تسليم نفطه الى بغداد لهذا السبب الشمري يؤكد اهمية التشديد الحكومي لمنع ضعاف النفوس من رفع الاسعار ميليشيا النجباء: فصائل مسلحة تشكلت لمهاجمة القوات الأميركية.. ونشطاء: كيف تعبث ميليشيات الإرهاب الصفوي بالعراق؟ نائب يدعو حكومة الكاظمي لتقديم استقالتها 350 ترليون دينار حجم الأموال المهربة خارج العراق.. ونشطاء: جميع السياسيين شاركوا في النهب والسرقات منذ 2003 الصدر: الشهيد سليماني.. ومغردون: سليماني إيراني قاتل وليس بشهيد لقد قتل آلاف العراقيين والجريمة لا تسقط إيران قد تجد طريقها للانتقام لمقتل سليماني فقط في عهد بايدن لجنة نيابية تتهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالتسبب بالاهمال والاضرار بالمال العام الكاظمي: تأخرنا 17 سنة.. ونشطاء: مادام نوري المالكي رئيس الدولة العميقة موجودا فلن يكون هناك إصلاح
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 كانون الثاني 2021 10:17 ص

نائب عن نينوى : لن نصوت على موازنة عوراء تهمّش مدينتنا

محمد-اقبال-696x435

انتقد النائب عن محافظة نينوى محمد إقبال ، بنود وفقرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 ،  مشيرا الى أن نينوى تعرضت للغبن الكبير مقارنة بمخصصات المحافظات العراقية الأخرى .

 وقال، في بيان صحفي ، أن " الحكومة مُقصِرة ومتعمِدة بتقصيرها ، ولم تفِ بوعودها تجاه هذهِ المحافظة ولم نلتمس أية تعويضات للأهالي"، مبينا أن " الموازنة فيها هدر كبير وتفتقر للعدالة بين المحافظات مع غياب المستحقات للكثير من فئات الشعب العراقي "،.

وتابع: لن نصوت على تهميشكم وسنعمل مع زملائنا من نواب نينوى للضغط بأستحصال حقوق مدينتنا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النائب عبد الخالق مدحت

نائب: 5 ملفات معقدة في موازنة 2021 وتمريرها خلال شهر امر وارد 05 كانون الثاني 2021 11:15 ص

القانونية النيابية

القانونية النيابية تكشف عن أبرز القوانين التي ستشرع في البرلمان 05 كانون الثاني 2021 11:05 ص

المالية النيابية

المالية النيابية: لا استقطاع في رواتب كانون الثاني 05 كانون الثاني 2021 10:46 ص

36b2454e4856b419d311494951c40916

التخطيط النيابية: الحكومة بالغت بارقام موازنة 2021 05 كانون الثاني 2021 10:44 ص

عبد الهادي السعداوي

المالية النيابية تحذر الجهات المصرفية الحكومية من أي تحويلات مالية لكردستان 05 كانون الثاني 2021 10:40 ص

المالكي

ائتلاف المالكي يرد على المتحدث باسم الصدر : تصريحات التيار الصدري تسقيط سياسي لأهداف انتخابية 05 كانون الثاني 2021 10:26 ص

عادل اللامي

اللامي: انخفاض المشاركة في الاقتراع سيبقي الوجوه الفاشلة متسيدة 05 كانون الثاني 2021 10:23 ص

البجاري

نائبة تكشف عن حراك نيابي لاستجواب وزير النقل بعد التعاقد مع دايو 05 كانون الثاني 2021 10:19 ص

التعليقات