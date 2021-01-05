ابتزاز نووي إيراني مرفوض.. واشنطن تصفع طهران وتحذرها من عواقب وخيمة بعد زيادة تخصيب اليورانيوم

مراقبون: تخصيب اليورانيوم لن يكون حقيقيا في الأغلب وهدفه الابتزاز



جاء الرد الأمريكي القوي على قرار طهران الإرهابي بزيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% ليبعث الرعب في مفاصل طهران. بعدما وصفت واشنطن قرار إيران بأن ابتزاز نووي وستكون له عواقب وخيمة.

فيما كشف وزير الخارجية الايراني، جواد ظريف أن طهران، يمكن لها أن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم، إذا التزم الجميع بالاتفاق النووي، بحسب تعبيره.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي لوكالة مهر شبه الرسمية، أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في المنشأة النووية تحت الأرض. وقال "قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة في مجمع فوردو للتخصيب".



وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قيام إيران برفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو مستوى لم تصل إليه منذ اتفاق 2015 النووي مع القوى الكبرى. وقالت في بيان بشأن تقرير أُرسل إلى الدول الأعضاء فيها "إيران بدأت اليوم ضخ اليورانيوم-235 المخصب بالفعل حتى 4.1 في المئة في ست مجموعات من أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم من أجل رفع مستوى التخصيب إلى 20 في المئة".

وعلق بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لشبكة "إيران إنترناشيونال" في لندن، الاثنين، إن أوروبا تعتبر تحرك إيران "خروجًا واضحًا" عن التزاماتها وفق الاتفاق النووي. وأضاف: لقد علمنا بما أعلنته إيران.. إذا تم تطبيق ما أعلنوه، فسيكون ذلك خروجًا كبيرًا عن التزامات الاتفاق النووي، وستكون له عواقب وخيمة على عدم انتشار الأسلحة النووية.

وجدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق تقرير العربية، كانت أعلنت مطلع الشهر الحالي، أن إيران أبلغتها باعتزامها تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء 20 بالمئة، وهو مستوى كانت قد وصلت إليه قبل توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في 2015، في موقع فوردو المقام في قلب أحد الجبال.

وتعتبر تلك الخطوة الأحدث في العديد من الإعلانات التي أبلغت بها إيران الوكالة الدولية مؤخرا والتي شملت التخلي عن الالتزام بمزيد من بنود الاتفاق، وهي خطوات بدأتها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادتها فرض العقوبات عليها.



وكانت ضمن عدة خطوات وردت في قانون أقره البرلمان الإيراني الشهر الماضي ردا على اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد.

يشار إلى أن من شأن مثل تلك الخطوات الإيرانية التصعيدية أن تعقد جهود الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي بشروط.

وكشف خبراء أغراض إيران من وراء تصرفاتها الأخيرة في نقاط محددة:

أولها انها لن تفعل ذلك بالفعل ولن تقدم عليه، وهى مجرد ارسال رسالة الى بايدن ربما يأتي إلى البيت الأبيض، مفاداها أنه يمكنها المساومة معه والعودة للاتفاق النووي الخبيث والحصول مجددا على مليارات الدولارات.

والثاني هو هدفها في مداراة الفشل والعجز التام في الانتقام لسليماني وفخري زادة وفق ما روجت من قبل. لذلك تريد ان "تشوشر" بأخبار القنبلة النووية الإيرانية على ضعفها وخزيها

أ.ي