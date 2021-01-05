احتجاز سفينة كورية ومناورات عسكرية وتخصيب اليورانيوم.. إيران تكثف رسائلها الإرهابية عشية قمة العلا الخليجية

خبراء: الإرهاب الإيراني يهدد أمن الجميع ولا مجال سوى للتصدي للملالي



في تحركات إرهابية لها مغزاها في محاولة إرسال رسائل لقمة "العلا الخليجية" في السعودية، كثفت طهران نشاطاتها الإرهابية ورسائلها الملغمة، من خلال الكشف عن نسبة متقدمة من تخصيب اليورانيوم بلغت 20% واحتجاز ناقلة نفط في مياه الخليج، وذلك لإظهار أنها رقم محدد في المنطقة ولا يمكن تجاوزه.

وبعثت طهران، وفق تقرير نشرته جريدة العرب، رسالة أيضا الى بايدن، في حال مر بالتزوير والفساد والتضليل إلى باب البيت الابيض، مفادها خلق أمر واقع جديد يكون أرضية لأي تفاوض بشأن الاتفاق النووي الخبيث.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني للتلفزيون الإيراني أن طهران، بدأت إجراءات إنتاج يورانيوم مخصّب بنسبة 20 في المئة في منشأة علي محمدي فوردو، المقامة تحت الأرض.



وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المحددة بموجب الاتفاق النووي المبرم بينها وبين ست دول كبرى في 2015. ويعد هذا الإجراء الأحدث والأكثر أهمية في سلسلة خطوات اتخذتها إيران، وتراجعت من خلالها عن معظم التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي في أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب بشكل أحادي من هذا الاتفاق في 2018.

وعلق الاتحاد الأوروبي أن إعلان إيران مخالفة كبيرة، لاتفاق فيينا النووي، ستكون لها تبعات خطرة على حظر انتشار الأسلحة النووية.

في الوقت نفسه، أعلنت طهران احتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج، لمخالفات بيئية. وأفاد الحرس الإيراني الارهابي، في بيان نشره موقعه الإلكتروني سباه نيوز، بإقدام قوته البحرية “صباح الاثنين” على “توقيف سفينة مملوكة من كوريا الجنوبية”، وأنها كانت في طريقها من ميناء الجبيل في السعودية، وتم توقيفها بعد مخالفات متكررة للقوانين البيئية البحرية.

وليس هذا فقط، حيث يجري الجيش الإيراني اعتبارا من الثلاثاء، مناورات عسكرية مشتركة وواسعة النطاق في وسط البلاد تركز على الطائرات المسيّرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأوضحت الوكالة أن المناورات، التي تستمر يومين، ستشارك فيها مئات الطائرات المسيّرة التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية، في منطقة سمنان (المحافظة الواقعة في وسط إيران) وأجزاء مختلفة من البلاد.

ورأى خبراء، إن اختيار موعد الإعلان عن هذه النسبة العالية من التخصيب، واحتجاز السفينة، واستعراض المسيرات، وكذلك تهديدات الحوثيين باستهداف مواقع سعودية، كلها رسائل من طهران إلى دول الخليج، وإلى السعودية التي تحتضن قمة العلا الخليجية، ومفادها أن أمن الخليجيين وأمن الملاحة في المنطقة وأمن المنشآت النفطية وناقلات النفط، كله تحت رحمة الارهاب الإيراني.

في نفس الوقت، قال الخبراء أن قمة العلا الخليجية رسالة من المملكة العربية السعودية، أنها تتعالى على كافة الخلافات في سبيل تعزيز الامن العربي والتصدي للإرهاب الإيراني والميليشياوي وعلى الجميع أن يفهم ذلك

أ.ي