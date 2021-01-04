لا حل سوى استئصالها.. ميليشيا النجباء الإرهابية تهدد بتفجيرات جديدة وأعمال دموية

مراقبون: لا عهد لعصابات إيران وما يتردد عن إيقاف الهجمات الصاروخية الإرهابية هراء



قال مراقبون، إن قيام ميليشيا النجباء الإرهابية بتجديد تهديداتها باطلاق صواريخ، وتنفيذ تفجيرات يؤكد أنه لا عهد لهذه الميليشيات الإجرامية في العراق. وكانت ميليشيا النجباء الارهابية، كشفت عن فصائل مسلحة استحدثت مؤخراً في العراق.

وأكد رئيس المكتب السياسي للحركة الموالية لإيران، علي الأسدي، في حوار مع صحيفة إيرانية: هناك فصائل ارهابية مستحدثة تشكلت بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، الارهابي قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الارهابي أبو مهدي المهندس، وتهاجم الأرتال العسكرية الأميركية!!

وأضاف في تهديد غير مباشر للحكومة أعطينا فرصة للجانب الرسمي (في إشارة إلى الحكومة العراقية) لكن في حال لم يحقق شيئاً سوف يكون للفصائل القول الفصل حتى طرد آخر جندي من العراق والمنطقة!



تأتي تلك التصريحات والتهديدات لتتوافق مع تهديد آخر أطلقته كتائب حزب الله العراق الإرهابية أمس، ملوحة بالإطاحة بالحكومة.

وقال أحد قياديي الميليشيات، أبو حسين الحميداوي، حزب الله لن يطيح بهذه الحكومة (في إشارة إلى مصطفى الكاظمي الذي اصطدم مؤخرا بعدد من تلك الفصائل)، فما زال في الوقت متسع!!

ودعا إلى التعجيل بالثأر لسليماني والمهندس، معتبراً أن المشاركة في مسيرة أمس في بغداد رسالة تفويض مفادها عجلوا بالثأر فدمنا ما زال يغلي، يأتي هذا في وقت يعيش العراق على وقع ارتفاع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعيد الذكرى الأولى لاغتيال سليماني.



كما تتزامن تلك التصريحات مع تحركات مكثفة في الفترة الأخيرة للحكومة العراقية والقوات الأمنية من أجل ضبط الأمن في العاصمة، وحماية مقرات البعثات الأجنبية، وضبط السلاح المنفلت، ذهبت جمعها أدراج الرياح في ظل هذه الاعمال القذرة.

وخلال الأسبوع الماضي، وجهت الكتائب الإرهابية، عبر أبو علي العسكري تهديدات حادة للكاظمي، معتبرة أن الوقت مناسب لتقطيع أذنيه، وأن الاستخبارات الأميركية لن تحميه، ما استدعى تحرك القضاء العراقي بوجه المتحدث باسمها "أبو علي العسكري.

وكان الآلاف من أنصار الحشد الشعبي الارهابي، والفصائل الموالية لإيران في العراق تدفقوا إلى ساحة التحرير بوسط بغداد، امس الأحد مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة.

في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني سليماني والمهندس، اللذين قتلا بغارة أميركية في محيط مطار بغداد في الثالث من يناير 2020 الماضي.

ويرى خبراء، أن تهديدات ميليشيا النجباء، فيها دلالها على عودة الإرهاب الايراني الميليشياوي من جديد. وانها تستهين بتحذيرات الحكومة العراقية وتصريحات الكاظمي مما يهدد وجود الدولة في العراق.

ا.ي