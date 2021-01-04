بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 04 كانون الثاني 2021 10:30 م

المركزي للإحصاء: اقتصاد العراق مازال ريعياً والنفط يساهم بأكثر من 57% من الناتج المحلي

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المركزي للإحصاء: اقتصاد العراق مازال ريعياً والنفط يساهم بأكثر من 57% من الناتج المحلي





أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، ، ان مساهمة النفط بالناتج المحلي للفصل الثالث من سنة 2020 بلغ أكثر من 57%، مبينا ان النفط يشكل 80% من موازنة العراق العامة.


وقال الجهاز في تقرير ، ان "مساهمة نشاط النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للفصل الثالث لسنة 2020 جاء بالمرتبة الاولى وبنسبة 57.68%، فيما جاء بالمرتبة الثاني نشاط تجارة الجملة والمفرد والفنادق وبنسبة مساهمة 8.05%"، مبينا أن "نشاط الحكومة العامة جاء بالمرتبة الثالثة بنسبة 7.91%


وتابع أن "نشاط الزراعة والصناعة بالناتج المحلي الاجمالي جاء بنسبة 4.77% و 1.67% على التوالي في الناتج المحلي للفصل الثالث لسنة 2020
واضاف ان "الاقتصاد العراقي وفقا لهذه الاحصائية ما زال اقتصادا ريعيا باعتماده على نشاط النفط الخام كمصدر أساسي للدخل، وأن واردات النفط تمثل مصدرا رئيسيا لتمويل الموازنة وبنسبة تزيد عن 80% من إيرادات الموازنة العامة

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