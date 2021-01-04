بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 04 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 04 كانون الثاني 2021 08:23 م

ميليشيا النجباء: فصائل مسلحة تشكلت لمهاجمة القوات الأميركية.. ونشطاء: كيف تعبث ميليشيات الإرهاب الصفوي بالعراق؟

النجباء

شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على الرئاسات الثلاث في العراق، بسبب عدم قدرتهم في القضاء الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران والفصائل المسلحة.

يأتي ذلك بعدما كشفت ميليشيات النجباء الإرهابية الموالية لإيران عن فصال مسلحة استحدثت مؤخراً في العراق، لمهاجمة القوات الأمريكية، خصوصا بعد مقتل الإرهابي قاسم سليماني.

وقال النشطاء، إن تلك الميليشيات لا تستطيع مهاجمة القوات الأمريكية، وإنما متخصصة فقط في مهاجمة الشعب العراقي من قتل واختطاف وتعذيب.

وتساءل نشطاء، كيف تعبث ميليشيات الإرهاب الصفوي في العراق بلد الحضارات والتاريخ الكبير؟، تلك الميليشيات لا تعلم شيئا سوى الانبطاح لساداتها في إيران.

وأكد النشطاء أنه بهذه التهديدات فإن الميليشيات أصبح لها الكلمة العليا في العراق، متسائلين: ما هو وضع حكومة الكاظمي من ذلك الوضع؟.

وأكد مراقبون، أنه لم يشكلوا شيئاً جديداً جميعهم كانوا وما زالوا منتمين لفصيل واحد هدفه خدمة مصالح إيران بالعراق، وتحولوا إلى العراق ليتسابقوا على الغنائم.

وأوضحوا أن الكاظمي لا يفعل شيئا باتجاه الميليشيات بعد تهديده بقطع أذنيه، وأنه يخصص للميليشيات عجلات ورواتب وأسلحة!.

وأشار نشطاء إلى أن عدد من قيادات الميليشيات الموالية لإيران ، من بينهم أكرم الكعبي زعيم ميليشيا النجباء و هادي العامري زعيم منظمة بدر غادروا بغداد سراً إلى إيران عبر منفذي زرباطية و المنذرية خوفاً من ضربة أمريكية محتملة.

وقال مراقبون، إن حالة التملص والانكار التي يقوم بها عملاء إيران في العراق من الميليشيات الحقيرة الدموية، لن ينطلي على القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات ميليشيا النجباء الإرهابية:

وقال حساب، "@mansour1402"، " مسكين أنتَ يا عراق الرافدين، عراق سومر، وآكد ،وبابل ،وآشور ، وكلدان، عراق الحضارة، عراق العروبة، كيف تعبث بك وفيك ميليشيات الإرهاب الصفوي ؟!".


وأضاف، حساب، "@alibanmohamad"، " من كثرة الميليشيات الإيرانية في العراق، أعتقد أن كل برلماني عنده ميليشياته".


وتابع حساب، "@hamid40962999"، " يعني لكم الكلمة العليا في العراق! طيب والحكومة العراقية ما هو وضعها إذا؟!".


وذكر حساب، "@mohamed57461111"، " الفوضى الحزبية اللعينة والطائفية المقيتة".


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